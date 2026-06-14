В багажнике машины скончался мужчина, которого выгнали из дома

В багажнике машины скончался мужчина, которого выгнали из дома «МК»: в Москве в багажнике автомобиля нашли мертвым мужчину

В Москве на Артековской улице скончался мужчина в багажнике собственного автомобиля, сообщает «Московский комсомолец». Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как его выгнала из дома сожительница.

Ранее 49-летний уроженец Рязанской области познакомился с девушкой, впоследствии они переехали в новую квартиру. Из-за пристрастия мужчины к алкоголю между ними периодически возникали ссоры. После одного из таких конфликтов 11 июня женщина не выдержала и выгнала своего спутника жизни из дома.

Известно, что мужчине было некуда идти, поэтому он поселился в багажнике собственного автомобиля, который стоял под окнами дома. Со слов соседей, он забирался в багажник через заднюю дверь, после чего блокировал замки.

Вскоре одна из жительниц первого этажа услышала странные стоны, раздающиеся из машины. Звуки прекратились спустя несколько дней, и тогда соседи решили вызвать экстренные службы города. Уже на месте специалисты вскрыли багажник и обнаружили там мертвого мужчину.

Ранее французский фермер случайным образом узнал, что числился в государственных документах мертвым с 1994 года. Инцидент произошел в департаменте Верхняя Луара на юге страны.