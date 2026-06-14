Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 17:12

В багажнике машины скончался мужчина, которого выгнали из дома

«МК»: в Москве в багажнике автомобиля нашли мертвым мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве на Артековской улице скончался мужчина в багажнике собственного автомобиля, сообщает «Московский комсомолец». Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как его выгнала из дома сожительница.

Ранее 49-летний уроженец Рязанской области познакомился с девушкой, впоследствии они переехали в новую квартиру. Из-за пристрастия мужчины к алкоголю между ними периодически возникали ссоры. После одного из таких конфликтов 11 июня женщина не выдержала и выгнала своего спутника жизни из дома.

Известно, что мужчине было некуда идти, поэтому он поселился в багажнике собственного автомобиля, который стоял под окнами дома. Со слов соседей, он забирался в багажник через заднюю дверь, после чего блокировал замки.

Вскоре одна из жительниц первого этажа услышала странные стоны, раздающиеся из машины. Звуки прекратились спустя несколько дней, и тогда соседи решили вызвать экстренные службы города. Уже на месте специалисты вскрыли багажник и обнаружили там мертвого мужчину.

Ранее французский фермер случайным образом узнал, что числился в государственных документах мертвым с 1994 года. Инцидент произошел в департаменте Верхняя Луара на юге страны.

Общество
смерти
Москва
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России раскрыли, зачем Лавров прилетел в Белоруссию
В Госдуме напомнили, как легко найти данные о любых объектах недвижимости
В Нью-Йорке произошли погромы после победы «Никс» в плей-офф НБА
Тысячи человек вышли на шествие антиглобалистов в одном из городов Европы
Умерла звезда сериала «Глухарь»
Отступать некуда, ВСУ окружены: бойня в Константиновке, наступление 14 июня
Центр Еревана заполонила полиция
Банда подростков избила двух мужчин цепями и металлическим прутом
Обама усомнился в успешности сделки Трампа с Ираном
Мошенники прописали в квартире россиянки 57 незнакомых человек
В Пентагоне раскрыли, как быстро США могут разминировать Ормузский пролив
ВСУ нанесли новый удар по Энергодару
Трамп выступил с заявлением перед подписанием сделки с Ираном
Корову изъяли в российском регионе после теста на бруцеллез
Ветеран «Альфы» тепло высказался об ушедшем генерал-лейтенанте Гусеве
Бастрыкин взял на контроль ЧП с ребенком в воронежском аквакомплексе
«Украина обречена»: в Крыму осудили союз Киева с Францией и Германией
Протестующие скандировали «Позор!» после оглашения итогов выборов в Армении
Названа дата выпуска клипа Долиной на песню «Ваши голоса»
Вратарь ПСЖ Сафонов сыграл свадьбу с супругой
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.