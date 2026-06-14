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14 июня 2026 в 17:49

Бастрыкин взял на контроль ЧП с ребенком в воронежском аквакомплексе

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в аквакомплексе Рамонского района Воронежской области, говорится в сообщении ведомства в МАКСе. Там едва не утонула трехлетняя девочка.

Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщает СК РФ .

Ранее отдыхающие около 30 минут реанимировали трехлетнюю девочку, которая начала тонуть в бассейне развлекательного комплекса. Гости комплекса оказывали помощь ребенку, сотрудники же не предпринимали активных действий. Кроме того, сотрудники аквакомплекса не смогли оперативно сориентироваться и помочь медикам найти пострадавшего ребенка.

До этого Бастрыкин затребовал доклад о расследовании похищения мальчика 18-летним молодым человеком и 14-летним подростком в городе Прокопьевске Кемеровской области. По предварительной информации, ребенка бросили связанным в гаражах из-за пропавшего вейпа.

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