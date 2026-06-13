Отдыхающим пришлось реанимировать ребенка, пока аниматор продолжал шоу Отдыхающим пришлось реанимировать тонувшего в бассейне ребенка в Воронеже

В Воронеже отдыхающие около 30 минут реанимировали трехлетнюю девочку, которая начала тонуть в бассейне развлекательного комплекса Jani Resort, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. Помощь ребенку оказывали гости комплекса, сотрудники же не предпринимали активных действий.

В 15 метрах от места находился аниматор, который продолжал вести шоу и не реагировал на ситуацию, — сообщили очевидцы.

Медиков вызвали на место, однако, по словам свидетелей, сотрудников комплекса не оказалось для встречи скорой помощи. Пострадавшую доставили к врачам на шезлонге. Девочка госпитализирована и находится в реанимации, она подключена к аппарату ИВЛ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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