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13 июня 2026 в 14:42

Двухлетний ребенок захлебнулся в выгребной яме под Красноярском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Красноярском крае возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела двухлетнего ребенка в выгребной яме, сообщило региональное управление Следственного комитета в соцсети «ВКонтакте». Трагедия произошла во дворе частного дома на улице Таежной в поселке Октябрьский.

В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в септике во дворе дома на улице Таежной поселка Октябрьского тела двухлетнего ребенка. По данному факту Богучанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

Согласно версии следователей, 41-летняя хозяйка дома занималась повседневными делами, а в помещении вместе с ней находились трое ее несовершеннолетних детей. Утром двухлетний мальчик самостоятельно вышел из дома во двор. Спустя короткое время мать обнаружила ребенка без признаков жизни в выгребной яме на территории участка.

Ранее пресс-служба регионального управления Следственного комитета России по Ленинградской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели 16-летнего подростка. Несовершеннолетний утонул накануне в акватории Колтушского озера, расположенного во Всеволожском районе.

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