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14 июня 2026 в 17:07

Россиянам рассказали, как защитить свои аккаунты в мессенджерах от взлома

МВД: защитить аккаунт от взлома поможет двухфакторная аутентификация

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Основными способами защиты аккаунтов в мессенджерах от взлома и кражи являются двухэтапная аутентификация и контроль активных сессий, сообщили в пресс-службе в УБК МВД России. В ведомстве подчеркнули, что большинство случаев «угона» происходит через социальную инженерию, заражение устройств и перехват кодов авторизации, поэтому требуется комплексный подход к безопасности.

Специалисты советуют включать двухфакторную аутентификацию, не передавать коды подтверждения и регулярно проверять список активных сессий, завершая неизвестные подключения. Также рекомендуется ограничить добавление в группы и каналы, отключить автоматическую загрузку файлов и осторожно использовать сторонние сервисы и ботов.

Отдельно в МВД призвали защищать само устройство — использовать блокировку экрана и устанавливать обновления системы. Также в ведомстве призвали не скачивать приложения из непроверенных источников.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Алексей Миронов сообщил, что быстрая разрядка, самопроизвольное включение микрофона или камеры, внезапный выход из спящего режима и незнакомые расширения в браузере могут сигнализировать о взломе гаджета. Другим тревожным признаком он назвал запуск вентиляторов охлаждения в компьютерной технике без видимой нагрузки.

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