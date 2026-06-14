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14 июня 2026 в 17:11

Бывшая телеведущая Зейналова рассказала о работе послом России

Ирада Зейналова заявила, что работать послом тяжело

Ирада Зейналова Ирада Зейналова Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
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Бывшая телеведущая Ирада Зейналова, ставшая послом России в Республике Маврикий, заявила, что дипломатическая работа невероятно тяжела. По ее словам, которые передает ТАСС, в отличие от журналистики, дипломатия — это долгий процесс.

Послом быть невероятно тяжело. Это разница примерно как между твердым и красивым. Между журналистикой и дипломатией. Когда ты журналист, ты быстро прибежал, схватил информацию, убежал, выдал в эфир, и ты красавчик. Ты на проекте. <...> А здесь процесс. И этот процесс, он долгий, непрерывный, — сказала она.

Ранее Зейналова удивилась, узнав о том, что против нее ввели санкции со стороны Украины. В рамках Петербургского международного экономического форума она заявила, что ничего не знала об этом.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что британская газета The Telegraph не нашла настоящего фото Зейналовой и в заметке о ней опубликовала снимок с другим человеком. Кроме того, дипломат иронично заметила, что посол с удивлением смотрела на свой портрет.

Общество
Маврикий
Ирада Зейналова
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