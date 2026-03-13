«Удивленно смотрит»: Захарова указала на фатальную ошибку СМИ с Зейналовой

Британская газета The Telegraph не нашла настоящего фото посла РФ на Маврикии Ирады Зейналовой и в заметке о ней опубликовала снимок с другим человеком, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат иронично заметила, что посол с удивлением смотрит на «свой» портрет.

По версии британской газеты, посол России на Маврикии Ирада Зейналова выглядит так. По нашей информации, Ирада Зейналова выглядит иначе и удивленно смотрит на свое искаженное отражение в газете The Telegraph. Вот так в англосаксонских СМИ все, — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД ответила на заявления западных политиков о том, что Россия является главным выгодополучателем от войны США и Израиля против Ирана, строчкой из песни певца SHAMAN «Я русский». Дипломат задалась вопросом, на каком этапе европейским чиновникам пришла в голову такая «чудовищная мысль».

Также Захарова иронично предложила свои услуги финской разведке, опубликовав комментарий на сообщения СМИ о том, что Финляндия ищет агентов со знанием русского или китайского языков. Дипломат поинтересовалась у подписчиков, не стоит ли ей откликнуться на вакансию.