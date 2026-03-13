13 марта 2026 в 19:35

«Удивленно смотрит»: Захарова указала на фатальную ошибку СМИ с Зейналовой

Захарова: британские СМИ не удосужились опубликовать настоящее фото Зейналовой

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Британская газета The Telegraph не нашла настоящего фото посла РФ на Маврикии Ирады Зейналовой и в заметке о ней опубликовала снимок с другим человеком, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Дипломат иронично заметила, что посол с удивлением смотрит на «свой» портрет.

По версии британской газеты, посол России на Маврикии Ирада Зейналова выглядит так. По нашей информации, Ирада Зейналова выглядит иначе и удивленно смотрит на свое искаженное отражение в газете The Telegraph. Вот так в англосаксонских СМИ все, — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД ответила на заявления западных политиков о том, что Россия является главным выгодополучателем от войны США и Израиля против Ирана, строчкой из песни певца SHAMAN «Я русский». Дипломат задалась вопросом, на каком этапе европейским чиновникам пришла в голову такая «чудовищная мысль».

Также Захарова иронично предложила свои услуги финской разведке, опубликовав комментарий на сообщения СМИ о том, что Финляндия ищет агентов со знанием русского или китайского языков. Дипломат поинтересовалась у подписчиков, не стоит ли ей откликнуться на вакансию.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Украинцы могут остаться без соцвыплат
Погрязшая в энергокризисе Куба обратилась к США
Экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией
Раскрыта новая деталь в скандале с женой Алибасова-младшего
«Нужно было рисковать»: Слуцкая о прокате Гуменника и Петросян на ОИ-2026
Смерть ребенка в Звенигороде, американский «Линкольн» подорвали: что дальше
Историк разоблачил «бандеровский» миф украинцев
Раскрыта причина задержания танкера Sea Owl I в Швеции
Трамп опозорил Зеленского, уличив во лжи
Афганистан атаковал жилой комплекс пакистанских офицеров
РФС оштрафовал «Спартак» за буйных фанатов
Раскрыто, сколько миллиардов направят на дошколят в России
«Сбер» отбился в суде от иска на 1,4 млрд рублей
Дипломаты рассказали о маршруте эвакуации россиян через Анталью
«Удивленно смотрит»: Захарова указала на фатальную ошибку СМИ с Зейналовой
В Ереване задержали троих участников акции в поддержку Карапетяна
Американист рассказал о планах США подтолкнуть Европу в объятия России
«Никогда не бил Арину»: Алибасов о скандалах с женой и страхе за дочку
ФАС «приструнит» коммунальщиков за необоснованные тарифы
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

