Собчак ответила на призыв Мизулиной проверить ее интервью на ЛГБТ Собчак заявила, что в ее интервью с Синяком нет ЛГБТ-пропаганды

Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале заявила, что не нарушала закон о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), взяв интервью у блогера Игоря Синяка. Так она отреагировала на слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая попросила МВД проверить беседу.

У нас в стране тоже есть люди, которые одеваются как Синяк, и никто их за ЛГБТ не притягивает. Есть четкий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится, — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» и видеосервис Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также Таганский суд Москвы выписал штраф на 3 млн рублей ООО «Рестим Медиа» (речь идет о правообладателе Wink).