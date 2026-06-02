02 июня 2026 в 15:36

Собчак ответила на призыв Мизулиной проверить ее интервью на ЛГБТ

Собчак заявила, что в ее интервью с Синяком нет ЛГБТ-пропаганды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале заявила, что не нарушала закон о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), взяв интервью у блогера Игоря Синяка. Так она отреагировала на слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая попросила МВД проверить беседу.

У нас в стране тоже есть люди, которые одеваются как Синяк, и никто их за ЛГБТ не притягивает. Есть четкий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится, — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви» и видеосервис Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также Таганский суд Москвы выписал штраф на 3 млн рублей ООО «Рестим Медиа» (речь идет о правообладателе Wink).

Ксения Собчак
Екатерина Мизулина
