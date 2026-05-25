25 мая 2026 в 11:21

Собчак увидела отсылку на остров Эпштейна в сказке Пушкина

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Собчак во время интервью с философом Александром Дугиным сравнила «Сказку о царе Салтане» поэта Александра Пушкина с островом скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Журналистка подвергла критике отношение к женщине как к товару в контексте традиционных ценностей. Интервью опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Начало [сказки] — это, простите, как про остров Эпштейна. То есть царь Салтан приходит, выбирает из трех женщин ту, которая обещает ему родить богатыря. Эту женщину забирает себе куда-то во дворец. Остров Эпштейна в другом извозе, — подчеркнула телеведущая.

Ранее Дугин выразил мнение, что мультфильм «Чебурашка» символизирует бессмысленность позднего советского периода. По его словам, Чебурашка и крокодил Гена являются советским воплощением Бивиса и Баттхеда — главных героев американского анимационного телесериала для взрослых.

До этого стало известно, что новый владелец острова Эпштейна в Карибском море сталкивается с регулярными попытками проникновения со стороны посторонних. По данным источников, некоторые люди пытаются попасть на остров, полагая, что финансист может быть жив.

