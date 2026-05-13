День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 21:11

Туристы начали массово «штурмовать» остров Эпштейна

Bloomberg: новый владелец острова Эпштейна силой отбивается от гостей

Остров Литл-Сент-Джеймс Остров Литл-Сент-Джеймс Фото: apitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый владелец острова Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, ранее принадлежавшего скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну, сталкивается с регулярными попытками проникновения со стороны посторонних, сообщает Bloomberg. По данным агентства, некоторые люди пытаются попасть на остров, полагая, что Эпштейн может быть жив. Другие, как утверждается, считают своей целью «борьбу с монстрами».

Для проникновения используются гидроциклы и дроны для съемки территории с воздуха. Подчиненные нынешнего владельца острова, миллиардера Стивена Декоффа, в ряде случаев самостоятельно задерживали нарушителей, в том числе применяя насилие и связывая тех, кого смогли поймать. При этом представитель острова заявил агентству, что владельцы намерены и дальше действовать в рамках закона для защиты частной территории, отвергнув обвинения в жестоком обращении с задержанными.

Ранее стало известно, что репродукцию картины из рабочего кабинета Эпштейна выставили на eBay за $25 тыс. (1,8 млн рублей), но позднее объявление было удалено. Пользователи нашли на площадке копию работы Кеса ван Донгена под названием Femme Fatale, которая висела над столом бизнесмена в его нью-йоркском особняке.

Мир
Джеффри Эпштейн
США
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессии-убийцы: как выжить тем, кто работает на пределе
Совбез Ирана назвал Россию гарантом безопасности
Дача, отель или глэмпинг: сколько стоит, где искать, как арендовать
Начальника ВСУ приговорили к пожизненному сроку после атаки на Белгородчину
Минобороны подвело итоги налета БПЛА за последние семь часов
ФБР выявило массовый взлом роутеров в США
Клещевой энцефалит в 2026-м: самые опасные регионы РФ, что делать при укусе
Туристы начали массово «штурмовать» остров Эпштейна
«Секретный код Жириновского»: сбывается страшное пророчество о Зеленском
Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Челябинске
Юра Борисов играет Гамлета: первые кадры нового спектакля в МХТ Чехова
Врачи рассказали о состоянии ребенка, которому оторвало пальцы в детсаду
Боксер проиграл свой первый бой и оказался по частям в реке
Ермака заподозрили в планах бежать с Украины
Автомобиль взорвался в центре Киева
Нетаньяху тайно встретился с зарубежным лидером
Диктор раскрыл старый секрет об умершем тележурналисте Молчанове
Аракчи обвинил Кувейт в нападении на иранское судно в Персидском заливе
Ковальчук двумя словами описал назначение врио губернатора Брянской области
Депутат Госдумы покинул ЛДПР
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.