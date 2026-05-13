Туристы начали массово «штурмовать» остров Эпштейна

Новый владелец острова Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, ранее принадлежавшего скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну, сталкивается с регулярными попытками проникновения со стороны посторонних, сообщает Bloomberg. По данным агентства, некоторые люди пытаются попасть на остров, полагая, что Эпштейн может быть жив. Другие, как утверждается, считают своей целью «борьбу с монстрами».

Для проникновения используются гидроциклы и дроны для съемки территории с воздуха. Подчиненные нынешнего владельца острова, миллиардера Стивена Декоффа, в ряде случаев самостоятельно задерживали нарушителей, в том числе применяя насилие и связывая тех, кого смогли поймать. При этом представитель острова заявил агентству, что владельцы намерены и дальше действовать в рамках закона для защиты частной территории, отвергнув обвинения в жестоком обращении с задержанными.

Ранее стало известно, что репродукцию картины из рабочего кабинета Эпштейна выставили на eBay за $25 тыс. (1,8 млн рублей), но позднее объявление было удалено. Пользователи нашли на площадке копию работы Кеса ван Донгена под названием Femme Fatale, которая висела над столом бизнесмена в его нью-йоркском особняке.