Стало известно, во сколько оценили картину из кабинета Эпштейна

Репродукцию картины из рабочего кабинета американского финансиста Джеффри Эпштейна выставили на eBay за $25 тыс. (1,8 млн рублей), но позднее объявление было удалено, сообщает The New York Post. Пользователи нашли на площадке копию работы Кеса ван Донгена под названием Femme Fatale, которая висела над столом бизнесмена в его нью-йоркском особняке.

В описании товара продавец указал, что картина была куплена на аукционе Millea Bros в штате Нью-Джерси, где распродавали имущество Эпштейна, и обошлась якобы в $275 (20,5 тыс. рублей).

После того как журналисты обратились к eBay за комментарием, лот убрали. Представитель торговой платформы пояснил, что продавец нарушил установленные правила, вероятно, не предоставив сертификат подлинности для дорогих произведений искусства. Оригинал полотна был продан с молотка в 2004 году за $5,9 млн (440 млн рублей).

