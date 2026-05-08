Стало известно, во сколько оценили картину из кабинета Эпштейна

NYP: картину из кабинета Эпштейна выставили на eBay за $25 тыс.

Репродукцию картины из рабочего кабинета американского финансиста Джеффри Эпштейна выставили на eBay за $25 тыс. (1,8 млн рублей), но позднее объявление было удалено, сообщает The New York Post. Пользователи нашли на площадке копию работы Кеса ван Донгена под названием Femme Fatale, которая висела над столом бизнесмена в его нью-йоркском особняке.

В описании товара продавец указал, что картина была куплена на аукционе Millea Bros в штате Нью-Джерси, где распродавали имущество Эпштейна, и обошлась якобы в $275 (20,5 тыс. рублей).

После того как журналисты обратились к eBay за комментарием, лот убрали. Представитель торговой платформы пояснил, что продавец нарушил установленные правила, вероятно, не предоставив сертификат подлинности для дорогих произведений искусства. Оригинал полотна был продан с молотка в 2004 году за $5,9 млн (440 млн рублей).

Ранее на аукционе во Франции картину Клода Моне «Ветей, утренний эффект» продали за €10,2 млн (около 918 млн рублей). На этих же торгах работа «Острова Порт-Вилле» ушла с молотка за €6,45 млн (около 585,5 млн рублей). Полотна считаются промежуточным этапом на пути к созданию серии «Кувшинки».

