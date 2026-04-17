Полотна Моне из частных коллекций ушли за миллионы евро на торгах Картина Клода Моне продана на аукционе во Франции за €10,2 млн

Картина Клода Моне «Ветей, утренний эффект» была продана на аукционе во Франции за €10,2 млн (около 91,8 млн рублей), сообщили в пресс-службе аукционного дома Sotheby's. На тех же торгах работа «Острова Порт-Вилле» ушла за €6,45 млн (около 585,5 млн рублей).

Бывший директор музея Мармоттан-Моне Марианна Матье отметила, что эти произведения рассматриваются как этап на пути к «Кувшинкам». По ее словам, работы художника относятся к важному периоду, который предвосхищает создание знаменитой серии позднего Моне.

Обе картины ранее находились в частных коллекциях и были написаны с разницей почти в два десятилетия. Их продажа на торгах Sotheby's во Франции стала одним из заметных результатов аукционного дня.

До этого картину Винсента ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $62,7 млн (5 млрд рублей). Покупателем стала искусствовед Пэтти Вонг, а итоговая цена превысила предварительную оценку примерно на 35%.

Ранее в итальянской провинции Парма группа воров ограбила частный музей Фонда Маньяни-Рокка. Добычей преступников стали картины Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимость которых оценивается в несколько миллионов евро. Воры сработали быстро и слаженно, ограбление заняло менее трех минут.