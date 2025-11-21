Редкая работа Ван Гога ушла с молотка за несколько десятков миллионов

Картина Винсента Ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане» на аукционе Sotheby's

Редкая работа Ван Гога ушла с молотка за несколько десятков миллионов Картину Ван Гога продали за $62,7 млн на аукционе в Нью-Йорке

Картину художника Винсента Ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $62,7 млн (5 млрд рублей), сообщает ANP. Покупателем стала искусствовед Пэтти Вонг, а итоговая цена превысила предварительную оценку примерно на 35%.

Полотно было создано Ван Гогом в ноябре–декабре 1887 года в Париже, когда он жил с братом Тео и находился под сильным влиянием французского искусства. На картине изображены стопки книг на столе и стакан с розами. Подлинность работы подтверждена экспертами музея Ван Гога в Амстердаме.

Ранее автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Сон» был продан на нью-йоркском аукционе за рекордные $54,6 млн (4,4 млрд рублей), превзойдя результат картины Джорджии О'Кифф — $44,4 млн (3,5 млрд рублей) в 2014 году.

До этого картина австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» установила новый рекорд на торгах в Нью-Йорке, уйдя с молотка за $236,4 млн. Она стала самым дорогим предметом современного искусства в истории аукционов.