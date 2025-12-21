Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 07:37

Стало известно, какая картина висит на стене в кабинете Путина

Картина «Хлебное поле» висит на стене у Путина в его кабинете в Кремле

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Читайте нас в Дзен

Картина «Хлебное поле» художника Олега Путнина висит на стене у президента России Владимира Путина, передает РИА Новости. Кремль 20 декабря опубликовал видео, на котором глава государства поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» за подаренную корзину с выпечкой. За спиной президента на стене видна картина с изображением поля, голубого неба и проселочной дороги.

По данным сайта Российской академии художеств, «Хлебное поле» входит в число ключевых произведений Путнина. В России, Франции, Германии, Италии и Турции состоялось более 40 персональных выставок художника. Кроме того, его произведения есть в собраниях Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России.

Ранее Путин получил целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька», находящейся в подмосковных Люберцах. Таким образом владелец заведения Денис Максимов выполнил свое обещание, сделанное в ходе большой пресс-конференции и прямой линии главы государства.

Во время прямого эфира Максимов задал вопрос о патентной системе налогообложения. В ответ Путин пообещал проработать данную тему и попросил угостить его пирожками. Пекарь пообещал, что отправит пирожки по классическим русским рецептам — с капустой, луком, вишней и клубникой.

Владимир Путин
картины
художники
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии потратят баснословную сумму на создание собственного ИИ
В КНР зафиксирован рекордный объем добычи нефти на крупнейшем месторождении
В возрасте 80 лет скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Когда лучше покупать смартфон со скидкой: до Нового года или в январе
Саботаж приказов, истощение ВСУ в Димитрове: новости СВО к утру 21 декабря
Группа бойцов ВСУ вместе с командиром добровольно сложила оружие под Сумами
В одном из регионов России отключат радио и телевидение
Кровавая перестрелка произошла в ЮАР
Выявлены страны-лидеры по числу победителей в лотерее грин-карт
Испанцы начали искать альтернативную информацию на фоне жесткой цензуры
Стало известно, какая картина висит на стене в кабинете Путина
В РАН раскрыли, когда ожидается пик заболеваемости гонконгским гриппом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 декабря: инфографика
Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства
Полиция ищет четверых детей, которые не вернулись с прогулки
Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье — простой рецепт к чаю
Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год
Над Россией сбили три украинских БПЛА за ночь
На Западе призвали воспринять всерьез предупреждение Путина о Калининграде
Водитель школьного автобуса потерял работу из-за прослушивания речи Путина
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.