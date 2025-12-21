Стало известно, какая картина висит на стене в кабинете Путина

Стало известно, какая картина висит на стене в кабинете Путина Картина «Хлебное поле» висит на стене у Путина в его кабинете в Кремле

Картина «Хлебное поле» художника Олега Путнина висит на стене у президента России Владимира Путина, передает РИА Новости. Кремль 20 декабря опубликовал видео, на котором глава государства поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» за подаренную корзину с выпечкой. За спиной президента на стене видна картина с изображением поля, голубого неба и проселочной дороги.

По данным сайта Российской академии художеств, «Хлебное поле» входит в число ключевых произведений Путнина. В России, Франции, Германии, Италии и Турции состоялось более 40 персональных выставок художника. Кроме того, его произведения есть в собраниях Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России.

Ранее Путин получил целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька», находящейся в подмосковных Люберцах. Таким образом владелец заведения Денис Максимов выполнил свое обещание, сделанное в ходе большой пресс-конференции и прямой линии главы государства.

Во время прямого эфира Максимов задал вопрос о патентной системе налогообложения. В ответ Путин пообещал проработать данную тему и попросил угостить его пирожками. Пекарь пообещал, что отправит пирожки по классическим русским рецептам — с капустой, луком, вишней и клубникой.