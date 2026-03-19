Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе

На неделе с 19 по 25 марта зрителей ждут семейные приключения с говорящими животными, фестивальное авторское кино о кризисе тридцатилетних, продолжения телевизионных хитов. Среди заметных новинок — «Доктор Гаф», «Картины дружеских связей», новые сезоны сериалов «Сорвиголова», «Склифосовский» и «Граница миров», а также очередной драматический эпизод шоу «Битва экстрасенсов». NEWS.ru разбирает сюжеты и объясняет, почему это действительно стоит посмотреть.

Что смотреть в кино на неделе с 19 по 25 марта

«Доктор Гаф»

Премьера: 19 марта в кинотеатрах.

В ролях: Сергей Гармаш, Алиса Руденко, Ирина Розанова, Борис Хвошнянский, Ольга Медынич, Павел Рассомахин, Ирина Безряднова, Андрей Пынзару, Александр Аверин, Дмитрий Блохин.

Это семейная приключенческая комедия режиссера Михаила Расходникова, известного по работе над сериалом «Шеф» и фильмом «Дух Байкала». В центре сюжета — девочка Марина, которая пытается спасти свою заболевшую собаку Тайю.

Услышав о загадочном докторе, способном вылечить даже безнадежных животных, она сбегает из дома и отправляется на его поиски. Доктор Гаф действительно помогает Тайе. Но вскоре собаку вместе с другими животными похищают злоумышленники, использующие бездомных животных для нелегальных экспериментов.

Ветеринар и Марина отправляются на поиски, это путешествие становится для обоих серьезным испытанием. Главную роль сыграл Сергей Гармаш, для него съемки стали необычным опытом: вместе с ним снимались не только люди-актеры, но и альпаки, вороны, десятки собак. Причем некоторые из них — «говорящие».

«Картины дружеских связей»

Премьера: 19 марта в кинотеатрах.

В ролях: Александр Паль, Мария Карпова, Соня Райзман, Руслан Братов, Гоша Токаев, Игорь Царегородцев, Искандер Шайхутдинов, Евгений Цыганов, Михаил Хуранов, Ирина Мартыненко.

Дебютный фильм режиссера Сони Райзман — это камерное драмеди, построенное вокруг одного дня и одной ночи из жизни бывших театральных однокурсников. Им уже за тридцать, но кажется, что взрослая жизнь так и не началась. Герои собираются вместе затем, чтобы проводить друга Сашу, который уезжает из Москвы на неопределенный срок.

Но простая встреча превращается в цепочку бытовых препятствий, случайных разговоров, личных кризисов и попыток понять самих себя. Основные трагедии остаются за кадром, а на экране — портрет поколения, которое вроде бы уже должно повзрослеть, но не может найти опору.

Фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

«Дэдлок. Второй сезон»

Премьера: 20 марта на «Амазон Прайм Видео».

В ролях: Кейт Бокс, Мадлен Сами, Алисия Гардинер, Нина Ояма.

Второй сезон продолжает историю двух женщин-следователей, которые никак не могут сработаться. Эдди по-прежнему не верит в официальную версию гибели своего бывшего напарника Буши, которого якобы растерзал крокодил. Она уверена, что за этой историей скрывается нечто более сложное, и намерена выяснить правду.

Но тут напарницы получают задание раскрыть двойное убийство. Новое дело заставляет их работать бок о бок, несмотря на постоянные конфликты. Сериал сочетает детективную интригу, черный юмор и ироничный взгляд на типичные истории загадочных преступлений в маленьких городах.

«Сорвиголова: Рожденный заново» (второй сезон)

Премьера: 24 марта на «Дисней+».

В ролях: Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Кристен Риттер, Уилсон Бетел.

Второй сезон продолжает историю Мэтта Мердока — слепого адвоката, который живет двойной жизнью. Днем он отстаивает интересы клиентов в суде, а ночью выходит на улицы Нью-Йорка в образе Сорвиголовы, чтобы бороться с преступностью своими методами. Его главным противником вновь становится Уилсон Фиск — бывший криминальный босс, решивший сменить тактику и прийти к власти через политику.

Противостояние вспыхивает с новой силой, но теперь ставки куда выше: это уже не просто личная вражда, а борьба за будущее города. Прошлые ошибки и старые счеты не дают героям двигаться дальше и только сильнее затягивают их в конфликт, где граница между законом и личной справедливостью становится все более размытой.

«Склифосовский. 13-й сезон»

Премьера: 25 марта на «Смотрим».

В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Владимир Жеребцов.

События 13-го сезона разворачиваются спустя год после финала предыдущей части. В больнице произошли серьезные перемены: после смерти Полонского пост главврача занимает Павлова. Однако новая должность приносит ей новые конфликты. Сложными остаются и ее отношения с Кривицким.

Неспокойно и в жизни Брагина: неожиданное появление бывшего мужа Марины приводит к напряженному противостоянию. Тем временем Хромов берет шефство над молодыми ординаторами, которым только предстоит столкнуться с первыми серьезными испытаниями.

Какие новые сериалы и шоу стоит смотреть на ТНТ и СТС

«Битва экстрасенсов — 25. Четвертый эпизод»

Премьера: 21 марта на ТНТ.

Третий выпуск нового сезона был сосредоточен не только на испытаниях, но и на личном конфликте участников — бывших супругов Полины Книной и Сергея Руфлядко. Их противостояние началось задолго до проекта, но именно шоу превратилось в площадку для выяснения отношений. Полина обвинила экс-супруга в попытках воздействия на нее с помощью магии даже после развода. Сергей признался, что действительно проводил ритуалы.

Кульминацией эпизода стала «дуэль»: находясь с завязанными глазами, им предстояло описать картину. На полотне были изображены они сами во времена брака. Испытание быстро превратилось в эмоциональную сцену, где магия отошла на второй план, уступив место человеческой драме. Финальное решение осталось за зрителями — кто останется в проекте, станет известно в новом выпуске.

«Граница миров. Второй сезон»

Премьера: 23 марта на СТС.

В ролях: Денис Нурулин, Даня Киселев, Николай Добрынин, Илья Любимов, Ольга Кабо, Ангелина Поплавская, Маргарита Дьяченкова, Александр Яцко, Анна Глаубэ.

Действие второго сезона начинается спустя полтора года после событий первой части. Сотрудники секретной службы «Граница миров» вновь сталкиваются с опасной аномалией: границу между мирами пересекает загадочное существо, способное подчинять людей своей воле.

Расследование быстро превращается в серьезную угрозу, масштабы которой оказываются куда больше, чем казалось сначала. На фоне этого Людмила Николаевна неожиданно получает новое тело, а Леха переживает собственные перемены и оказывается в центре запутанной истории: в его жизни появляется вампирша.

