Брак с Тереховой, дружба с Зеленским: как живут актеры из «Сватов»

Последний, седьмой сезон сериала «Сваты» вышел в 2021 году, но зрители до сих пор ждут его продолжения. Российско-украинский проект стал всенародно любимым, его артисты покорили сердца людей из двух стран. Многие актеры «Сватов» получили вместе с проектом успешный рестарт карьеры. Как живут звезды сериала Николай Добрынин и Станислав Боклан — в материале NEWS.ru.

Как Николай Добрынин начинал карьеру

Николай Добрынин родился 17 августа 1963 года в Таганроге в обычной семье. Его отец вскоре умер и будущий актер рано начала работать, помогая семье: шил мешки, мастерил почтовые ящики, разгружал вагоны. Добрынин стеснялся своей бедности, отдушиной для него стали бальные танцы и пение.

После окончания школы Николай поехал в Москву, чтобы поступить в ГИТИС, но педагоги скептически отнеслись к пареньку с южным говором. Добрынин поступил в училище в Таганроге, год работал над произношением и на следующий год поступил в институт.

В разные годы Добрынин служил в театре «Сатирикон» и Театре Романа Виктюка. Первый успех ему принесла роль в спектакле «Служанки». В кино актер дебютировал в 1986 году в мелодраме «Нужные люди». После того как он отказался от нескольких крупных ролей ради театра, на «Мосфильм» его больше не звали. Добрынин играл эпизодические роли и очень сожалел о своем решении. Все изменил третий сезон «Сватов», в котором Добрынин снялся в роли Митяя Буханкина, а после продолжил играть в проекте.

Личная жизнь Добрынина

Николай Добрынин первый раз женился в студенческие годы на однокурснице и бывшей актрисе Оксане Баршаевой, которая также известна как журналистка Ксения Ларина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Они были очень непохожи, Оксана воспитывалась в столичной интеллигентной семье дипломата. Этот брак распался спустя пять лет, Ларина не любит о нем вспоминать.

Второй раз Добрынин сыграл свадьбу с дочерью актрисы Маргариты Тереховой Анной. Он усыновил ее сына Михаила, пара развелась спустя несколько лет брака, но отношения Николая с пасынком не изменились. Он остался для него родным человеком.

В период, когда у Николая Добрынина не ладилось с работой, он встретил Екатерину Комиссаренко. Девушка работала в «Аэрофлоте», любила театр, ходила на спектакли с участием актера и была инициатором их знакомства. В итоге они стали крепкой семьей. В 2008 году у супругов родилась дочь Нина. В программе «Судьба человека» Добрынин рассказал, что вымолил ребенка во время поездки в Сирию.

«Мы вроде были оба здоровые, но не получалось. Меня послали от канала „Россия“ в рамках проекта на Ближний Восток по православным местам. Я безмерно благодарен за это. Я попал в монастырь Святой Феклы в Дамаске. Как оказалось, в этот монастырь приезжали женщины намаливать детей. Я поговорил с матушкой, что дети не получаются — семья распадается. Ровно через месяц Катя забеременела», — поделился он.

Что Добрынин говорил об Украине

В 2014 году Николай Добрынин в интервью украинской прессе рассказал, что приобрел в стране участок земли, однако из-за занятости не мог заняться строительством дома. Также он сообщил, что на Украине родился его брат, из-за чего он считает свою связь с этой страной очень сильной.

«Мой брат, солист Большого театра, родился на Украине, у него даже фамилия другая — Науменко. Так что я с Украиной повязан очень сильными корнями», — отметил Добрынин.

Актер много времени проводил на Украине во время съемок сериалов «Сваты», «Небесные родственники» и других проектов. По словам актера, он месяцами мог жить в Киеве и не возвращаться в Москву.

На вопрос украинских журналистов о том, стал ли Киев ему родным городом, Добрынин отвечал положительно.

«Я ведь в Киеве часто снимался еще до „Сватов“. Очень люблю Пущу-Водицу, Оболонскую набережную, на которой жил несколько месяцев. Люблю Крещатик, Андреевский спуск и Киев, который вижу с 16-го этажа гостиницы „Славутич“. Люблю приземляться в Борисполе, ехать по Бориспольской трассе. Единственное, что ненавижу здесь, это киевские пробки», — поделился актер.

Свое отношение к проведению спецоперации Добрынин не озвучивал.

Чем сейчас занимается Добрынин

Николай Добрынин в 62 года продолжает творческую деятельность. Артист живет и выступает в Москве. Он задействован в антрепризных спектаклях «12 стульев», «Сирена и Виктория», «Бабий бунт в нашем колхозе» и «Очень веселые ребята».

Также Добрынина можно увидеть на экране. В 2024 году вышли сериалы с его участием «Молодежка. Новая смена» и «Против всех — 3». В 2025-м он принимает участие в четырех кинопроектах.

Чем известен Станислав Боклан

Украинский актер Станислав Боклан сыграл в пятом сезоне «Сватов» доктора Андрея Ивановича, приятеля Берковича. Станислав родился 12 января 1960 года в городе Брусилове (Житомирская область) в обычной семье, потом они переехали в Киев. После окончания школы он пошел работать на завод «Кристалл» и не мечтал о высшем образовании. В Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого он поступил за компанию.

Получив актерское образование, Боклан стал сотрудничать с Донецким академическим областным драматическим театром, но спустя десять лет снова переехал в Киев и стал работать в Молодом театре.

В кино он дебютировал в 1992 году, снявшись в сериале «Тарас Шевченко. Завещание». Актер стал популярным в 2005 году, когда сыграл в мелодраме «Женская интуиция — 2». Одна из его значимых работ — сериал «Битва за Севастополь», где актер перевоплотился в майора НКВД Павличенко Михаила Юрьевича. Всего же в фильмографии Боклана более ста проектов.

Актер женат на коллеге Наталье Клениной, у них есть дочь Мария и сын жены от первого брака Кирилл.

Дружба с Зеленским

Боклан снимался в сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским и считает его своим другом. После начала спецоперации Станислав перешел на мову в социальных сетях и осудил действия России. Актер по-прежнему живет на Украине, снимается в кино и помогает ВСУ.

