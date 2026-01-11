Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 04:02

В Воронеже 13 домов получили повреждения из-за атаки БПЛА

Гусев: в результате атаки БПЛА на Воронеж повреждения получили 13 домов

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, одна из многоэтажек была еще недостроена.

Повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), в двух из которых произошли возгорания: они оперативно потушены, — написал он.

Также поврежден объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники, добавил Гусев. При этом число раненных при атаке ВСУ воронежцев выросло до четырех, у одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости. Один мирный житель получил порезы.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями.

Воронеж
БПЛА
атаки
ВСУ
