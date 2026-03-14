Песков заявил о незаменимости российской нефти на мировом рынке

Российская нефть в нынешней ситуации ближневосточного кризиса просто необходима мировому рынку, заявил в беседе с ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, это очевидно. Так он прокомментировал решение США снять санкции с операций по продаже черного золота из РФ, загруженного на танкеры до 12 марта.

Международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти. Российская нефть необходима, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что крупнейший мировой экспортер нефти Саудовская Аравия сократила добычу на 2,8 млн баррелей в сутки, что составляет 26% от прежнего объема. В настоящее время добыча в королевстве снизилась до уровня около 8 млн баррелей за 24 часа.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что преодоление мирового энергетического кризиса немыслимо без участия России. По его словам, российская энергетика играет ключевую роль в этом вопросе.