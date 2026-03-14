14 марта 2026 в 08:32

Песков заявил о незаменимости российской нефти на мировом рынке

Песков: российская нефть просто необходима мировому рынку

Дмитрий Песков
Российская нефть в нынешней ситуации ближневосточного кризиса просто необходима мировому рынку, заявил в беседе с ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, это очевидно. Так он прокомментировал решение США снять санкции с операций по продаже черного золота из РФ, загруженного на танкеры до 12 марта.

Международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти. Российская нефть необходима, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что крупнейший мировой экспортер нефти Саудовская Аравия сократила добычу на 2,8 млн баррелей в сутки, что составляет 26% от прежнего объема. В настоящее время добыча в королевстве снизилась до уровня около 8 млн баррелей за 24 часа.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что преодоление мирового энергетического кризиса немыслимо без участия России. По его словам, российская энергетика играет ключевую роль в этом вопросе.

Израиль решил перенести «сценарий Газы» на ливанскую землю
Россиянам рассказали, где можно встретить медуз
Россиянам выставляют медицинские счета на триллионы рублей
Семь человек пострадали в ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве
Москвичам рассказали, когда ждать пробуждения клещей
Румынские власти намеренно начали отрезать россиян от дома
«Поможет стать умнее»: в России дали фон дер Ляйен и Каллас один совет
В России впервые приняли ГОСТ на территории для прогулок с собаками
В Госдуме прояснили, какие выплаты затронет ближайшая индексация
Финансист рассказал, за что российские банки могут взимать плату
Сбежавшего в Россию от срочной службы иностранца поймали под Тамбовом
Россиян предупредили, что ночная стирка может обернуться штрафом
Россиянам назвали болезни, которые не лечатся по ОМС
Появилась новая информация о ракетах, запущенных КНДР в Японское море
Взрыв прогремел в еврейской школе Амстердама
Раскрыто, сколько Белый дом заработает на TikTok
Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом подачи 3-НДФЛ
Мошенники недосчитались миллиардов рублей из-за одного закона
«На пороге армагеддона»: в США опасаются катастрофы из-за войны с Ираном
Раскрыты детали новой лицензии США на продажу нефти России
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

