Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти Reuters: добыча нефти в Саудовской Аравии упала на 26% из-за войны США с Ираном

Крупнейший мировой экспортер нефти Саудовская Аравия сократила добычу на 2,8 млн баррелей в сутки, что составляет 26% от прежнего объема, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. В настоящее время добыча в королевстве снизилась до уровня около 8 млн баррелей в сутки.

Причиной резкого сокращения стал конфликт на Ближнем Востоке, вызванный нападением США и Израиля на Иран, пояснили собеседники агентства. Уменьшение объемов произошло после остановки добычи на двух крупных морских месторождениях.

Агентство подчеркивает, что текущий показатель является значительным снижением по сравнению с февралем. В прошлом месяце страна поставляла на рынок 10,111 млн баррелей в сутки при добыче 10,882 млн баррелей.

По мнению Reuters, февральское увеличение добычи могло быть страховочным планом на случай, если удар США по Ирану нарушит цепочки поставок в регионе. Представители государственной нефтяной компании Saudi Aramco отказались от комментариев, не подтвердив и не опровергнув эту информацию.

Ранее крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec решила сократить переработку нефти более чем на 10% из-за нехватки поставок, возникшей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Снижение переработки может составить сотни тысяч баррелей в сутки по сравнению с изначально запланированными объемами.