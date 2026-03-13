13 марта 2026 в 18:48

Саудовская Аравия резко сократила добычу нефти

Reuters: добыча нефти в Саудовской Аравии упала на 26% из-за войны США с Ираном

Крупнейший мировой экспортер нефти Саудовская Аравия сократила добычу на 2,8 млн баррелей в сутки, что составляет 26% от прежнего объема, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. В настоящее время добыча в королевстве снизилась до уровня около 8 млн баррелей в сутки.

Причиной резкого сокращения стал конфликт на Ближнем Востоке, вызванный нападением США и Израиля на Иран, пояснили собеседники агентства. Уменьшение объемов произошло после остановки добычи на двух крупных морских месторождениях.

Агентство подчеркивает, что текущий показатель является значительным снижением по сравнению с февралем. В прошлом месяце страна поставляла на рынок 10,111 млн баррелей в сутки при добыче 10,882 млн баррелей.

По мнению Reuters, февральское увеличение добычи могло быть страховочным планом на случай, если удар США по Ирану нарушит цепочки поставок в регионе. Представители государственной нефтяной компании Saudi Aramco отказались от комментариев, не подтвердив и не опровергнув эту информацию.

Ранее крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec решила сократить переработку нефти более чем на 10% из-за нехватки поставок, возникшей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Снижение переработки может составить сотни тысяч баррелей в сутки по сравнению с изначально запланированными объемами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Украинцы могут остаться без соцвыплат
Погрязшая в энергокризисе Куба обратилась к США
Экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией
Раскрыта новая деталь в скандале с женой Алибасова-младшего
«Нужно было рисковать»: Слуцкая о прокате Гуменника и Петросян на ОИ-2026
Смерть ребенка в Звенигороде, американский «Линкольн» подорвали: что дальше
Историк разоблачил «бандеровский» миф украинцев
Раскрыта причина задержания танкера Sea Owl I в Швеции
Трамп опозорил Зеленского, уличив во лжи
Афганистан атаковал жилой комплекс пакистанских офицеров
РФС оштрафовал «Спартак» за буйных фанатов
Раскрыто, сколько миллиардов направят на дошколят в России
«Сбер» отбился в суде от иска на 1,4 млрд рублей
Дипломаты рассказали о маршруте эвакуации россиян через Анталью
«Удивленно смотрит»: Захарова указала на фатальную ошибку СМИ с Зейналовой
В Ереване задержали троих участников акции в поддержку Карапетяна
Американист рассказал о планах США подтолкнуть Европу в объятия России
«Никогда не бил Арину»: Алибасов о скандалах с женой и страхе за дочку
ФАС «приструнит» коммунальщиков за необоснованные тарифы
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

