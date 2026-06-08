Названа безопасная норма черешни Диетолог Писарева сообщила, что норма черешни в день составляет 400 г

Безопасной порцией черешни в день считаются 300–400 г, сообщила RT диетолог Ирина Писарева. Она объяснила, что переизбыток ягод создает сильную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Для здорового человека в день достаточно съедать 300–400 г, если нет острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и диабета. При диабете или инсулинорезистентности в день можно съедать не более 150 г и только после еды. Лучше даже клубнику есть, а не черешню, потому что ниже гликемический индекс, — уточнила диетолог.

По словам Писаревой, черешня и клубника обладают легким слабительным эффектом, а переедание может вызвать вздутие, брожение и диарею. При обострении гастрита или панкреатита ягоды лучше исключить полностью, резюмировала специалист.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать черешню. Качественная ягода должна быть твердой и упругой на ощупь. Перед употреблением черешню необходимо тщательно мыть, также лучше избегать плодов с трещинами, вмятинами и признаками гниения.