Хрустальное желе и нежный компот: спасаем урожай белой смородины

Белая смородина — самый недооцененный ягодный куст на даче. В отличие от кислой красной или терпкой черной, у нее нежный, медово-прозрачный вкус с легкой кислинкой, которая не режет, а освежает. Если вы ищете простые рецепты из белой смородины, которые не превратят кухню в филиал консервного завода, вы попали точно по адресу. Мы выбрали три беспроигрышных варианта: варенье-пятиминутку для чая, идеальное желе для выпечки и компот для утоления жажды. Никаких стерилизаций по три часа и экзотических ингредиентов.

Варенье из белой смородины «Янтарная капля» (пятиминутка)

Варенье из белой смородины «Янтарная капля» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Это самый щадящий метод, который сохраняет ягоды целыми, а не превращает их в кашу. Секрет в том, чтобы использовать сахарный песок с пектином (или просто добавить пектин в конце), тогда варенье из белой смородины получается желеобразным, но с плавающими ягодами. Время активной готовки — всего 15 минут.

Ингредиенты:

белая смородина (очищенная от веточек) — 1000 г;

сахар — 800 г (для любителей покислее можно 700 г);

пектин яблочный (опционально, но улучшает текстуру) — 10 г;

лимонная кислота — 2 г (на кончике ножа, чтобы цвет остался светлым).

Приготовление:

Переберите ягоды. Вымойте, обсушите на полотенце (вода в сиропе не нужна). В таз для варки высыпьте смородину и сахар. Оставьте на 2 часа, чтобы ягоды пустили сок. Белая смородина дает сока меньше, чем красная, поэтому не пугайтесь, если вначале будет суховато, — добавьте 50 мл воды, чтобы сахар не пригорел. Поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Убавьте огонь до минимума и варите ровно 5 минут. Снимайте пену. Если используете пектин, смешайте его с 2 ст. ложками сахара и всыпьте за минуту до конца варки, интенсивно мешая. Горячим разлейте по стерильным банкам, закатайте. Переверните до остывания.

Калорийность (на 100 г готового продукта): 198 ккал (из расчета 1:0,8 сахара).

Польза: сохраняет рекордное количество витамина С, так как подвергается минимальной термической обработке. Также богато калием, который поддерживает водный баланс.

Желе из белой смородины «Хрустальный бриллиант»

Это самый элегантный вариант. Из-за высокого содержания природного пектина (в недозрелых ягодах его даже больше, чем в красной) желе из белой смородины застывает идеально без желатина. Главное условие: не уменьшайте количество сахара, он здесь работает как структурообразователь. Получается прозрачное, как капля янтаря, желе, которое можно намазывать на тосты или использовать как прослойку для тортов.

Ингредиенты:

сок белой смородины (свежевыжатый с мякотью) — 1000 мл (выходит из 1,5 кг ягод);

сахар — 900 г (ровно 1:0,9 к объему сока);

сок лимона (для более яркого цвета) — 20 мл.

Приготовление:

Помойте ягоды, удалите веточки. Пропустите через соковыжималку или мясорубку с мелкими отверстиями. Протрите полученную массу через сито, чтобы удалить кожицу и семена. Нам нужен чистый сок. Замерьте количество полученного сока. Вылейте его в широкую кастрюлю из нержавейки (алюминий нельзя). Добавьте сахар и лимонный сок. Оставьте на 1 час для растворения сахара. Поставьте на сильный огонь. Доведите до кипения, помешивая. Как только появится пена — уменьшите огонь до среднего. Готовьте уваривая, 20–25 минут. Проверка готовности: капните каплю на холодное блюдце. Если она не растекается и застывает — желе готово. Разлейте в горячем виде в сухие банки. Если планируете хранить более 3 месяцев, закатайте крышками. Если в холодильнике — достаточно капроновых крышек.

Калорийность (на 100 г): 215 ккал (высокая за счет сахара, но порция обычно маленькая).

Польза: содержит кумарины — вещества, снижающие свертываемость крови, что полезно для профилактики тромбозов. При этом желе почти не содержит жиров, идеальный десерт для легкого перекуса.

Желе из белой смородины «Хрустальный бриллиант» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Компот из белой смородины «Мятное освежение»

Этот компот мы готовим без стерилизации по принципу заливки (двойной залив), чтобы ягоды остались плотными, а напиток был прозрачным. Компот из белой смородины лучше пить в охлажденном виде. Добавление веточки мяты превращает его в лимонад, который не стыдно подать гостям.

Ингредиенты (на одну 3-литровую банку):

белая смородина — 500 г (для насыщенного вкуса можно и 600 г);

сахар — 250 г (регулируйте по вкусу, но 250 — золотая середина);

вода фильтрованная — 2,5 л;

мята свежая — 2 веточки (по желанию);

лимон (кружок) — для аромата.

Приготовление:

Банку и крышку простерилизуйте удобным способом (над паром или в духовке). У ягод обрежьте хвостики. Смородину и мятные веточки уложите на дно банки. Вскипятите воду в чайнике. Залейте ягоды в банке крутым кипятком до самого верха. Накройте крышкой, оставьте на 15 минут (это первая заливка для прогрева ягод). Слейте воду обратно в кастрюлю (ягоды остаются в банке). Измерьте количество слитой жидкости — это ваш базовый сироп. В эту воду добавьте сахар из расчета 250 г на 2,5 л. Поставьте на огонь, кипятите 5 минут до полного растворения сахара. Залейте горячий сироп обратно в банку с ягодами, добавьте кружок лимона. Закатайте ключом. Переверните банку, укутайте одеялом на сутки (медленное остывание заменяет стерилизацию).

Компот из белой смородины «Мятное освежение» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Калорийность (на 100 мл напитка): 42 ккал (самая низкая среди наших рецептов).

Польза: компот богат органическими кислотами (яблочной и лимонной), которые стимулируют аппетит и улучшают пищеварение. Отлично утоляет жажду и выводит лишнюю жидкость благодаря мочегонному эффекту белой смородины.

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