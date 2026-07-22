Варю конфитюр из крыжовника с лимоном и мятой — янтарный, густой, как летний коктейль, улетает за чаем

Варю конфитюр из крыжовника с лимоном и мятой — янтарный, густой, как летний коктейль, улетает за чаем

Беру крыжовник, лимон и мяту — варю конфитюр, янтарный, густой, как летний коктейль, улетает за чаем. Измельчаю ягоды блендером вместе с листиками свежей мяты, добавляю цедру и сок лимона, засыпаю сахаром и варю до пробы на застывание. Мята дает прохладную свежесть, лимон — цитрусовую кислинку, а крыжовник сам по себе густеет, превращаясь в прозрачное изумрудное желе. Готовится без загустителей, хранится отлично, а зимой открываешь — и сразу свежесть и солнце на столе.

Для приготовления: 1 кг крыжовника, 800 г сахара, лимон (сок и цедра), небольшой пучок свежей мяты (или 2 ст. ложки сухой). Крыжовник вымойте, обсушите, удалите хвостики. Измельчите в блендере с мятой до однородного пюре. Добавьте цедру и сок лимона, сахар, перемешайте. Оставьте на 30 минут. Варите на среднем огне до кипения, затем убавьте огонь и варите час, помешивая и снимая пену. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте. Храните при комнатной температуре.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот конфитюр — зимой банка улетела за вечер, муж добавлял в йогурт и намазывал на тосты. Я увеличила мяту в 2 раза для яркости, а сахар уменьшила до 700 г. Кстати, вместо свежей мяты можно взять мелиссу. Находка, а не рецепт!