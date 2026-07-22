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22 июля 2026 в 10:00

Ароматный десерт: 3 рецепта вишневого варенья на любой вкус

Ароматный десерт: 3 рецепта вишневого варенья на любой вкус Ароматный десерт: 3 рецепта вишневого варенья на любой вкус Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сезон вишни — это время, когда хочется сохранить яркий вкус ягод как можно дольше. Самым удачным способом сделать это по праву считается варенье: оно не требует сложного оборудования, а результат всегда радует домашних. В данной подборке мы разберем 3 разных подхода к приготовлению вишневого варенья, чтобы вы смогли выбрать самый удобный для себя вариант — от классики до экспресс-метода.

Чем полезно вишневое варенье и какова его питательная ценность

В процессе варки часть витаминов разрушается, однако многие ценные элементы в ягодах сохраняются. В их числе — аскорбиновая кислота, токоферол, рибофлавин и минеральные соединения, такие как железо и калий. Благодаря им продукт способен поддерживать иммунитет в холодное время года и положительно влияет на работу сердца. А наличие натуральных пектинов способствует мягкому очищению организма.

Средняя калорийность вишневого варенья составляет 250–256 ккал на 100 г. Основной источник энергии — сахар, поэтому людям с нарушением углеводного обмена стоит употреблять его с осторожностью.

Классическое вишневое варенье с косточками (на зиму)

Этот метод выбирают те, кто ценит выразительный миндальный привкус, который появляется именно благодаря сохранению косточек. Ягоды при такой технологии остаются плотными и не разваливаются.

Продукты:

  • вишня свежая — 1 кг;

  • сахарный песок — 700 г.

Классическое вишневое варенье с косточками (на зиму) Классическое вишневое варенье с косточками (на зиму) Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пошаговая инструкция:

  1. Переберите плоды, удалите весь мусор и испорченные экземпляры. Тщательно ополосните под проточной водой и дайте стечь лишней влаге. Косточки оставляйте нетронутыми.

  2. Переложите вишню в емкость для варки, засыпьте сахаром и отставьте в сторону на 2–3 часа. Этого времени достаточно, чтобы выделился сок.

  3. Поставьте посуду на минимальный нагрев. Постоянно помешивая, доведите массу до кипения и снимайте появляющуюся пену.

  4. После закипания проварите состав ровно 10 минут, затем уберите плиту и оставьте полностью остывать на 3–4 часа.

  5. Второй раз нагрейте варенье до кипения и проварите уже 5 минут.

  6. Разлейте горячую заготовку по стерилизованным банкам, укупорьте крышками, переверните вверх дном и накройте теплым полотенцем, оставьте до остывания.

Густое вишневое варенье без косточек (быстрая варка)

Если вы не любите выбирать косточки во время чаепития, этот рецепт создан специально для вас. Благодаря отсутствию твердых вкраплений и увеличенному количеству сахара десерт получается вязким и напоминает джем.

Продукты:

  • вишня (очищенная от косточек) — 1 кг;

  • сахарный песок — 800 г.

Пошаговая инструкция:

  1. Сначала избавьтесь от косточек. Сделать это можно с помощью специального приспособления или обычной булавки.

  2. Засыпьте полученную вишневую мякоть сахаром и оставьте в холодильнике на всю ночь, чтобы ягода пустила максимум сока.

  3. Утром поставьте таз на небольшой огонь. Дождитесь активного кипения и варите смесь 10 минут.

  4. Горячий продукт сразу фасуйте по сухим стерильным банкам и закатывайте ключом.

Экспресс-варенье из вишни с косточками (для занятых)

Этот вариант выручает, когда времени на долгие уваривания и многоэтапные остывания совсем нет. Итоговое лакомство выходит светлым, ароматным, а ягоды сохраняют свою форму.

Продукты:

  • вишня целая (с косточками) — 1 кг;

  • сахарный песок — 850 г.

Пошаговая инструкция:

  1. Осмотрите вишню, удалите плодоножки и листья. Помойте ягоды в дуршлаге.

  2. Смешайте их с сахаром в широкой кастрюле и уберите в прохладное место на 8–10 часов (удобно заготовить с вечера).

  3. С утра поставьте кастрюлю на огонь. Как только содержимое закипит, засеките всего 2–3 минуты и сразу снимайте с конфорки.

  4. Готовую массу расфасуйте по подготовленным горячим банкам и герметично закройте крышками. Остужайте постепенно, без укутывания.

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