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17 июля 2026 в 10:30

Заливаю рис молоком и кидаю вишню — на выходе суфлейная запеканка: угощаюсь с чаем, нежно и ароматно, как в детстве

Фото: D-NEWS.ru
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Беру круглозерный рис, варю его в молоке с ванилью до кремовой мягкости, добавляю сочную вишню, посыпаю овсянкой с корицей и запекаю до румяной корочки — получается запеканка, которая хороша и на завтрак, и на ужин. Рисовая основа тает во рту, вишня дарит приятную кислинку, а овсяная шапка хрустит и пахнет корицей. Текстура — нежная, сливочная, с контрастом ягодной сочности и хрустящего верха. Подавать лучше теплой, чтобы корица раскрылась, а вишня осталась сочной. Это блюдо — идеальный способ использовать остатки рисовой каши или просто порадовать семью уютным десертом без лишних хлопот. Готовится просто, а выглядит как из ресторана.

Для приготовления вам понадобится: 200 г круглозерного риса, 800 мл молока, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка ванильного сахара, 150 г вишни без косточек (свежей или замороженной). Для посыпки: 30 г овсяных хлопьев, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка корицы, 20 г сливочного масла. Рис промойте, залейте молоком, добавьте сахар и ваниль, варите на медленном огне до готовности, помешивая, чтобы не пригорело (около 20–25 минут). Рис должен стать мягким и впитать почти все молоко. Снимите с огня, немного остудите, вмешайте вишню. Выложите массу в смазанную маслом форму. Смешайте овсяные хлопья с сахаром и корицей, посыпьте сверху, разложите кусочки сливочного масла. Запекайте при 180°C 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте теплой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала этот рис с вишней — семья съела за ужином, попросили добавки на завтрак. Я уменьшила сахар и добавила в начинку немного лимонной цедры для свежести. Кстати, вишню можно заменить черешней или клюквой. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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