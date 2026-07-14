Три неожиданных рецепта из белой смородины, которые стоит попробовать

Белая смородина — ягода, которую часто недооценивают. В тени яркой красной и ароматной черной родственницы она кажется бледной и невыразительной. Но именно в этой скромности кроется ее главное достоинство. У белой смородины тонкий деликатный вкус с легкой кислинкой и медовыми нотками, она не перебивает другие ингредиенты, а дополняет их. При этом в ягодах много природного пектина, благодаря чему из нее получается великолепное желе без желатина. Белая смородина хороша и в варенье, и в соусах к мясу, и в освежающих компотах.

Классическое варенье из белой смородины в янтарном сиропе

Это варенье готовится в два приема, что позволяет ягодам остаться целыми и прозрачными, а сиропу — приобрести красивый янтарный оттенок. Ингредиенты: 1 кг белой смородины, 1,2 кг сахарного песка, 2 стакана воды (около 400 мл).

Ягоды перебирают, удаляют веточки, испорченные плоды и мусор, тщательно промывают под проточной водой и дают обсохнуть. Смешивают смородину с 500 г сахара и оставляют в прохладном месте на 8 часов — ягоды должны пустить сок. Из оставшихся 700 г сахара и 2 стаканов воды варят сироп: доводят до кипения, помешивая, пока сахар полностью не растворится. В кипящий сироп выкладывают смородину вместе с выделившимся соком, доводят до кипения, убавляют огонь и варят около 7 минут, пока ягоды не станут прозрачными. Горячее варенье разливают по стерилизованным банкам, закатывают, переворачивают и укутывают теплым пледом до полного остывания.

Калорийность на 100 г — около 220 ккал.

Совет: чтобы варенье получилось особенно ароматным, добавьте на кончике ножа ванилин или пару бутонов гвоздики — у белой смородины слабый собственный аромат, и специи помогут его раскрыть.

Классическое варенье из белой смородины в янтарном сиропе Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Прозрачное желе из белой смородины без желатина

Белая смородина содержит достаточно пектина, чтобы загустеть без посторонних добавок. Это желе получается нежным, полупрозрачным, с изысканным кисло-сладким вкусом и красивым янтарным цветом. Ингредиенты: 1 кг белой смородины, 800–900 г сахара, 50 мл воды.

Ягоды отделяют от веточек, промывают в дуршлаге, дают стечь лишней воде. Высыпают в кастрюлю из нержавейки или эмалированную, добавляют воду и ставят на средний огонь. Доводят до кипения и варят 3-4 минуты, помешивая, пока все ягоды не лопнут. Снимают с огня, остужают и протирают через мелкое сито — должна получиться полупрозрачная светлая масса без косточек и шкурок. Возвращают протертое пюре в кастрюлю, добавляют сахар порциями, каждый раз тщательно перемешивая до полного растворения. Ставят на огонь, доводят до кипения и варят 5–7 минут, пока масса не станет прозрачной и не приобретет янтарный оттенок. Горячее желе разливают по стерилизованным банкам и оставляют открытыми до полного остывания при комнатной температуре — за это время оно загустеет. Затем банки закрывают крышками.

Калорийность на 100 г — около 200 ккал.

Совет: для более яркого вкуса добавьте в желе сок и цедру одного лимона или апельсина. Такое желе прекрасно сочетается с мягкими сырами, тостами и даже как соус к мясу.

Прозрачное желе из белой смородины без желатина Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пикантный соус из белой смородины к мясу

Белая смородина — неожиданный, но идеальный партнер для мясных блюд. Ее кислинка оттеняет жирность мяса, а специи добавляют глубину. Этот соус станет изюминкой любого ужина. Ингредиенты: 500 г белой смородины, 2 яблока (кисло-сладких), 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, стручок перца чили (по желанию), столовая ложка яблочного уксуса, 2 столовые ложки растительного масла, чайная ложка молотого кориандра, чайная ложка хмели-сунели, соль и сахар по вкусу.

Яблоки и лук очищают, пропускают через мясорубку вместе со смородиной, чесноком и чили. Полученную массу перекладывают в кастрюлю, добавляют растительное масло, уксус, кориандр, хмели-сунели, соль и сахар. Если масса слишком густая, добавляют немного воды. Доводят соус до кипения и варят на медленном огне 15–20 минут, периодически помешивая. Горячий соус разливают по стерилизованным банкам и закатывают.

Калорийность на 100 г — около 85 ккал.

Совет: если предпочитаете гладкую текстуру, перед разливом пробейте соус погружным блендером. Такой соус особенно хорош к свинине, утке и дичи.

Что приготовить из белой смородины? Три неожиданных рецепта — от варенья до пикантного соуса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Несколько слов о выборе и хранении

Для заготовок выбирайте спелые ягоды без повреждений, собранные в сухую погоду. Белая смородина хорошо хранится на ветках, не мнется и не лопается, поэтому ее удобно перебирать. Перед приготовлением ягоды обязательно промывают и удаляют веточки и мусор.

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