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29 июля 2026 в 10:10

3 рецепта из малины: просто, душевно и очень вкусно

3 рецепта из малины: просто, душевно и очень вкусно 3 рецепта из малины: просто, душевно и очень вкусно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Летом малина радует любителей ягод своим неповторимым ароматом, и так и хочется увезти этот вкус в холодные месяцы. Лучший способ добиться этого — сделать домашние заготовки, которые будут напоминать о солнце даже в январе. В этой подборке — три простых и надежных рецепта из малины, которые подходят и новичкам, и опытным кулинарам.

Варенье из малины «Пятиминутка»

Если вы хотите получить варенье из малины с живым ягодным вкусом, этот вариант создан для вас. Короткая варка сохраняет и цвет, и аромат, и полезные вещества.

Ингредиенты:

  • малина свежая — 1000 г;

  • сахарный песок — 600 г.

Приготовление:

  1. Переберите ягоды, удалите веточки, листья и подпорченные плоды. Ополосните малину в дуршлаге под прохладной водой и дайте жидкости стечь.

  2. Сложите ягоды в широкую кастрюлю или таз, засыпьте сахаром и оставьте на 2–3 часа при комнатной температуре — за это время появится сок.

  3. Поставьте емкость на небольшой огонь, доведите массу до кипения, снимайте появляющуюся пену и варите ровно 5 минут. Не переваривайте — это главное условие для яркого цвета и насыщенного запаха.

  4. Сразу после варки разлейте варенье по стерильным банкам, закрутите крышками, переверните и накройте теплым одеялом до полного остывания.

Калорийность: около 352 ккал на 100 г.

Полезные свойства: в малине много витамина C, который укрепляет защитные силы организма, и растительных волокон, помогающих работе кишечника. Благодаря быстрой варке большая часть этих элементов остается в готовом продукте.

Варенье из малины «Пятиминутка» Варенье из малины «Пятиминутка» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Компот из малины на зиму

Легкий, прозрачный и умеренно сладкий компот из малины зимой пьется с особым удовольствием. Его готовят быстро, а хранится он превосходно даже в городской кладовой.

Ингредиенты (на литровую банку):

  • малина — 200–220 г;

  • сахар — 100 г;

  • лимонная кислота — совсем чуть-чуть, на кончике ножа;

  • вода — по объему банки.

Приготовление:

  1. Ягоды пересмотрите, удалив все поврежденные, и промойте в дуршлаге под холодной водой.

  2. В подготовленную стерильную банку засыпьте малину, сахар и добавьте лимонную кислоту.

  3. Залейте содержимое банки крутым кипятком до самого верха.

  4. Накройте стерилизованной крышкой и сразу закатайте.

  5. Аккуратно переверните банку несколько раз (пользуясь прихватками), чтобы сахар полностью разошелся, затем поставьте вверх дном и укутайте до остывания. В дальнейшем банки можно хранить без холодильника.

Калорийность: примерно 45 ккал на 100 мл готового напитка

Полезные свойства: в компоте сохраняются калий и магний, которые важны для сердечно-сосудистой системы, а также витамины группы B и марганец. Малина считается безопасной для детского меню и редко вызывает аллергию.

Желе из малины с пектином

Плотное, гладкое и яркое малиновое желе — это и десерт сам по себе, и начинка для пирогов, и украшение для мороженого. Такой заготовкой приятно удивить гостей.

Ингредиенты:

  • малина — 1200 г;

  • сахар — 800 г;

  • пектин — 15 г.

Приготовление:

  1. Ягоды переберите, промойте и обсушите. Измельчите их блендером до однородной массы или протрите через сито, чтобы избавиться от мелких косточек, — по вашему желанию.

  2. Смешайте малиновое пюре с сахаром, поставьте на огонь и доведите до кипения.

  3. Пектин разведите в небольшом количестве теплой воды, следуя инструкции на упаковке, и влейте в кипящую ягодную массу.

  4. Варите все вместе ровно 3 минуты, не забывая помешивать ложкой.

  5. Горячее желе разлейте по стерильным банкам и сразу герметично закупорьте.

Калорийность: около 226 ккал на 100 г.

Полезные свойства: пектин действует как природный сорбент и помогает организму очищаться. В малине много антиоксидантов, которые замедляют процессы старения клеток.

Для любой заготовки действуют два универсальных совета: берите только качественную, неповрежденную малину и обязательно обрабатывайте банки паром или кипятком. Следуя этим простым правилам, вы получите ароматные баночки, которые будут радовать вас всю зиму. Приятного аппетита и удачных заготовок!

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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