Закатайте лето в банку: 3 лучших рецепта из красной смородины

Лето — время, когда хочется заготовить максимум пользы с минимумом усилий. Красная смородина для этого подходит идеально: она не требует долгой варки, сохраняет яркий цвет и натуральный аромат. Приводим 3 лучших рецепта из красной смородины: основываясь на них, вы можете приготовить густое желе без варки, аппетитное варенье-пятиминутку или освежающий компот.

Идеальное желе из красной смородины (без варки)

Идеальное желе из красной смородины (без варки) Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот рецепт желе из красной смородины считается классикой домашних заготовок, потому что он не требует тепловой обработки и сохраняет максимум витамина С. Секрет кристально прозрачного желе — в правильном отделении сока от жмыха. Мы используем холодный способ, который подходит для любой кислой ягоды.

Калорийность: 45 ккал на 100 г.

Полезные свойства: сохраняет витамин С и органические кислоты, которые улучшают пищеварение.

Ингредиенты:

красная смородина свежая — 1000 г;

сахарный песок — 800 г (меньше нельзя, иначе желе не застынет).

Приготовление (шаг за шагом):

Ягоды переберите, удалите веточки и промойте в дуршлаге под проточной водой. Обсушите на бумажном полотенце. Пропустите смородину через соковыжималку или разомните толкушкой в эмалированной кастрюле. Главное — не использовать алюминиевую посуду, чтобы избежать окисления. Протрите полученную массу через мелкое сито, выложенное марлей в 2 слоя. Отожмите жмых руками — вам нужен только чистый сок. Смешайте сок с сахаром. Мешайте деревянной ложкой в течение 10–15 минут до полного растворения кристаллов. Разлейте желе по стерилизованным банкам, оставляя 1 см до горлышка. Закройте капроновыми крышками и уберите в холодильник. Желе застывает через 4–6 часов.

Варенье-пятиминутка из красной смородины

Варенье-пятиминутка из красной смородины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Это самое быстрое варенье, которое позволяет сохранить целостность ягод. В отличие от джема, здесь мы не перетираем плоды, а оставляем их в сиропе. Рецепт варенья-пятиминутки из красной смородины выручает, когда времени на долгую готовку нет, а урожай уже собран.

Калорийность: 185 ккал на 100 г.

Полезные свойства: сохраняет клетчатку и пектин, который помогает выводить тяжелые металлы; умеренное количество сахара.

Ингредиенты:

красная смородина — 800 г;

сахар белый кристаллический — 480 г;

вода фильтрованная — 100 мл.

Приготовление (шаг за шагом):

Ягоды переберите, отделите от кистей, промойте и дайте воде стечь. В широкой кастрюле из нержавейки соедините воду и сахар. Доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар растаял. Варите сироп 2 минуты. Засыпьте смородину в кипящий сироп. Дождитесь повторного бурного кипения и засеките ровно 5 минут. Снимайте пену шумовкой. Сразу расфасуйте кипящее варенье по стерильным банкам (объемом до 0,5 л) и закатайте металлическими крышками. Поставьте заготовки вверх дном и держите под одеялом или плотным полотенцем до полного остывания. Это гарантирует герметичность.

Освежающий компот из красной смородины на зиму

Освежающий компот из красной смородины на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компот из красной смородины — самый универсальный напиток. Он получается насыщенным, но не приторным, и отлично утоляет жажду. В этом рецепте мы используем метод двойной заливки, чтобы ягоды отдали максимум аромата, а банки не «взорвались».

Калорийность: 54 ккал на 100 мл (без учета ягод).

Полезные свойства: содержит калий, который поддерживает сердечную мышцу, и железо, поэтому компот полезен при легкой анемии.

Ингредиенты (на одну 3-литровую банку):

красная смородина — 600 г (примерно 3 стакана);

сахарный песок — 300 г;

вода питьевая — 2,5 литра (примерно).

Приготовление (шаг за шагом):

Банку тщательно вымойте с содой и стерилизуйте удобным способом. Крышку прокипятите отдельно. Чистую смородину (без веточек) засыпьте прямо в банку. Вскипятите воду в отдельном чайнике и залейте ягоды до самого верха. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Этот этап нужен для прогрева плодов. Слейте воду обратно в кастрюлю (удобно использовать специальную крышку-сетку). Добавьте сахар и доведите жидкость до кипения. Варите сироп ровно 3 минуты. Залейте горячим сиропом ягоды в банке до краев. Немедленно закатайте ключом. Переверните банку и проверьте, не подтекает ли крышка. Оставьте остывать при комнатной температуре, укутывать не обязательно — смородина и так хорошо хранится благодаря натуральной кислоте.

Теперь у вас есть три полноценных рецепта из красной смородины на любой вкус. Прозрачное желе украсит завтрак, варенье-пятиминутка спасет, когда гости уже в пути, а компот будет напоминать о солнечном лете даже в феврале. Главное — строго соблюдайте вес ингредиентов в граммах, используйте стерильную посуду и не передерживайте ягоду на огне. Тогда каждая ваша банка будет вкусной, полезной и точно понравится всем домашним. Готовьте с удовольствием!

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