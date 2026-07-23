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23 июля 2026 в 10:10

Закатайте лето в банку: 3 лучших рецепта из красной смородины

3 лучших рецепта из красной смородины 3 лучших рецепта из красной смородины Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Лето — время, когда хочется заготовить максимум пользы с минимумом усилий. Красная смородина для этого подходит идеально: она не требует долгой варки, сохраняет яркий цвет и натуральный аромат. Приводим 3 лучших рецепта из красной смородины: основываясь на них, вы можете приготовить густое желе без варки, аппетитное варенье-пятиминутку или освежающий компот.

Идеальное желе из красной смородины (без варки)

Идеальное желе из красной смородины (без варки) Идеальное желе из красной смородины (без варки) Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот рецепт желе из красной смородины считается классикой домашних заготовок, потому что он не требует тепловой обработки и сохраняет максимум витамина С. Секрет кристально прозрачного желе — в правильном отделении сока от жмыха. Мы используем холодный способ, который подходит для любой кислой ягоды.

Калорийность: 45 ккал на 100 г.

Полезные свойства: сохраняет витамин С и органические кислоты, которые улучшают пищеварение.

Ингредиенты:

  • красная смородина свежая — 1000 г;

  • сахарный песок — 800 г (меньше нельзя, иначе желе не застынет).

Приготовление (шаг за шагом):

  1. Ягоды переберите, удалите веточки и промойте в дуршлаге под проточной водой. Обсушите на бумажном полотенце.

  2. Пропустите смородину через соковыжималку или разомните толкушкой в эмалированной кастрюле. Главное — не использовать алюминиевую посуду, чтобы избежать окисления.

  3. Протрите полученную массу через мелкое сито, выложенное марлей в 2 слоя. Отожмите жмых руками — вам нужен только чистый сок.

  4. Смешайте сок с сахаром. Мешайте деревянной ложкой в течение 10–15 минут до полного растворения кристаллов.

  5. Разлейте желе по стерилизованным банкам, оставляя 1 см до горлышка. Закройте капроновыми крышками и уберите в холодильник. Желе застывает через 4–6 часов.

Варенье-пятиминутка из красной смородины

Варенье-пятиминутка из красной смородины Варенье-пятиминутка из красной смородины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Это самое быстрое варенье, которое позволяет сохранить целостность ягод. В отличие от джема, здесь мы не перетираем плоды, а оставляем их в сиропе. Рецепт варенья-пятиминутки из красной смородины выручает, когда времени на долгую готовку нет, а урожай уже собран.

Калорийность: 185 ккал на 100 г.

Полезные свойства: сохраняет клетчатку и пектин, который помогает выводить тяжелые металлы; умеренное количество сахара.

Ингредиенты:

  • красная смородина — 800 г;

  • сахар белый кристаллический — 480 г;

  • вода фильтрованная — 100 мл.

Приготовление (шаг за шагом):

  1. Ягоды переберите, отделите от кистей, промойте и дайте воде стечь.

  2. В широкой кастрюле из нержавейки соедините воду и сахар. Доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар растаял. Варите сироп 2 минуты.

  3. Засыпьте смородину в кипящий сироп. Дождитесь повторного бурного кипения и засеките ровно 5 минут. Снимайте пену шумовкой.

  4. Сразу расфасуйте кипящее варенье по стерильным банкам (объемом до 0,5 л) и закатайте металлическими крышками.

  5. Поставьте заготовки вверх дном и держите под одеялом или плотным полотенцем до полного остывания. Это гарантирует герметичность.

Освежающий компот из красной смородины на зиму

Освежающий компот из красной смородины на зиму Освежающий компот из красной смородины на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компот из красной смородины — самый универсальный напиток. Он получается насыщенным, но не приторным, и отлично утоляет жажду. В этом рецепте мы используем метод двойной заливки, чтобы ягоды отдали максимум аромата, а банки не «взорвались».

Калорийность: 54 ккал на 100 мл (без учета ягод).

Полезные свойства: содержит калий, который поддерживает сердечную мышцу, и железо, поэтому компот полезен при легкой анемии.

Ингредиенты (на одну 3-литровую банку):

  • красная смородина — 600 г (примерно 3 стакана);

  • сахарный песок — 300 г;

  • вода питьевая — 2,5 литра (примерно).

Приготовление (шаг за шагом):

  1. Банку тщательно вымойте с содой и стерилизуйте удобным способом. Крышку прокипятите отдельно.

  2. Чистую смородину (без веточек) засыпьте прямо в банку.

  3. Вскипятите воду в отдельном чайнике и залейте ягоды до самого верха. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Этот этап нужен для прогрева плодов.

  4. Слейте воду обратно в кастрюлю (удобно использовать специальную крышку-сетку). Добавьте сахар и доведите жидкость до кипения. Варите сироп ровно 3 минуты.

  5. Залейте горячим сиропом ягоды в банке до краев. Немедленно закатайте ключом. Переверните банку и проверьте, не подтекает ли крышка.

  6. Оставьте остывать при комнатной температуре, укутывать не обязательно — смородина и так хорошо хранится благодаря натуральной кислоте.

Теперь у вас есть три полноценных рецепта из красной смородины на любой вкус. Прозрачное желе украсит завтрак, варенье-пятиминутка спасет, когда гости уже в пути, а компот будет напоминать о солнечном лете даже в феврале. Главное — строго соблюдайте вес ингредиентов в граммах, используйте стерильную посуду и не передерживайте ягоду на огне. Тогда каждая ваша банка будет вкусной, полезной и точно понравится всем домашним. Готовьте с удовольствием!

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