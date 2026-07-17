3 способа подружиться с красной смородиной: лучшие заготовки на зиму

Красная смородина часто меркнет на фоне своей черной «сестры» или малины, а зря! Ведь именно у нее имеется одно важное преимущество: в ней содержится столько природного пектина, что она превращается в десерт почти без вашей помощи. Добавьте к этому кислинку, которая не надоедает, и рубиновый цвет, от которого поднимается настроение в пасмурный зимний день! Мы привели 3 проверенных рецепта из красной смородины на зиму, которые позволят сохранить ягодный урожай до февральских стуж!

Желе из красной смородины на зиму без желатина

Главный фокус желе из красной смородины на зиму в том, что вы вообще не используете загустители. Красная смородина справляется сама, если дать ей немного времени и не мешать. Единственный важный момент: сок для желе нужно отделять от шкурки и косточек, пока он горячий. Как только масса остынет, она начнет густеть прямо в сите, и процесс процеживания превратится в мучение. Поэтому действуйте быстро, но без суеты.

Ингредиенты:

красная смородина свежая — 1 кг;

сахарный песок — 700 г;

вода питьевая — 250 мл.

Ягоду переберите, но веточки можно не обрывать — после варки вы все равно протрете массу, и весь мусор останется в сите. Залейте смородину водой, поставьте на огонь и прогревайте, пока ягоды не лопнут и не дадут сок. На это уходит около 12–15 минут при среднем нагреве. Снимите с плиты и, не остужая, перетирайте порциями через мелкое сито ложкой или толкушкой. В миске у вас должен оказаться чистый сок без мякоти. Смешайте его с сахаром, верните на огонь и варите 7–8 минут после закипания. Пену снимайте, но без фанатизма — она не влияет на вкус. Горячую массу разлейте по стерильным банкам, закрутите крышками и оставьте вверх дном под одеялом до утра. Желе застынет уже через пару часов, но лучше дать ему постоять сутки.

Калорийность и полезные свойства: примерно 258 ккал на 100 г. За счет короткой варки сохраняется большая часть аскорбиновой кислоты, которая поддерживает эластичность сосудов.

Компот, который не приедается: никакой стерилизации, только заливка

Этот вариант для тех, кто не любит возиться с кастрюлями и многочасовыми кипячениями. Здесь всего два подхода к банке, и между ними вы успеете выпить чашку чая. Ягоды остаются упругими, напиток получается прозрачным, а сахара идет ровно столько, чтобы компот был приятным, но не приторным.

Ингредиенты (на трехлитровую банку):

красная смородина свежая — 320 г (это примерно два стакана с горкой);

сахар — 200 г (один стандартный стакан);

вода фильтрованная — 2,6–2,7 л.

Банку вымойте с содой и ополосните кипятком. Ягоды переберите, удалите совсем уж мятые, но плодоножки можно не срезать — они не дают горечи. Засыпьте смородину и сахар прямо в банку. Залейте крутым кипятком почти до краев, накройте крышкой и подождите 10–12 минут. Жидкость за это время окрасится в насыщенный розовый цвет и напитается ароматом. Слейте массу обратно в кастрюлю, дайте закипеть и подержите на огне пару минут. Залейте вторым разом и сразу закатайте. Укрывать не обязательно, но можно поставить банки на полотенце и не трогать до остывания, так компот лучше настоится.

Калорийность и полезные свойства: около 125 ккал на 100 мл. В красной смородине много калия, который помогает сердцу работать, и витамина С — для иммунитета.

Варенье из красной смородины на зиму с цельными ягодами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Варенье из красной смородины на зиму с цельными ягодами

Когда говорят «варенье из красной смородины», многие представляют однородную массу. Но есть способ сохранить ягоды целыми, чтобы они аппетитно лопались на зубах. Весь секрет в сиропе: сначала вы варите его отдельно и только потом отправляете туда ягоды. И второе правило — не мешайте варенье ложкой слишком усердно, лучше слегка покачивайте таз, чтобы ягоды сами перемешивались. Так они не помнутся и останутся красивыми.

Ингредиенты:

красная смородина — 1 кг;

сахар — 950 г;

вода — 250 мл.

В широкой кастрюле или тазу соедините сахар и воду. Поставьте на небольшой огонь и грейте, пока сироп не станет совершенно прозрачным и не начнет слегка пузыриться по краям. Это занимает около 10 минут. Тем временем ягоды промойте и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла лишняя жидкость. Важно, чтобы ягодки были сухими, — излишки воды помешают густоте. Засыпьте смородину в сироп, аккуратно перемешайте и дайте закипеть. Убавьте нагрев до минимума и варите ровно 25–30 минут. Пену снимайте по мере появления, но не усердствуйте — она безвредна и растворяется при остывании. Готовность проверяйте по капле на блюдце: если она застывает и не растекается, значит, пора разливать по банкам. Закатывайте горячим, переворачивайте и укутывайте на 6–8 часов.

Калорийность и полезные свойства: 240 ккал на 100 г. Варенье содержит органические кислоты, которые стимулируют пищеварение, и железо в небольшом количестве — полезно, когда сил становится меньше.

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