Сохраняем витамины: 3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий

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3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий

Сохраняем витамины: 3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий

Любите клубнику, но не хотите долго стоять у плиты ? Мы нашли три простых способа приготовить клубничное варенье без варки — с желатином, заморозкой и в виде концентрата. Каждый рецепт сохраняет максимум вкуса и пользы ягод, Так что о том, как приготовить клубничное варенье без варки быстро и без усилий, читайте в материале NEWS.ru.

Холодное варенье-желе с пектином

Этот вариант клубничного варенья без варки идеален для тостов и йогуртов. Ягода не разваривается, а само варенье по текстуре напоминает нежный джем.

Ингредиенты:

клубника свежая — 1000 г;

сахар — 600 г;

пектин (яблочный) — 20 г;

лимонная кислота — 2 г (на кончике ножа).

Приготовление:

Переберите клубнику, удалите чашелистики. Промойте, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте крупные ягоды на 2–4 части, мелкие оставьте целыми. Смешайте пектин с 2 столовыми ложками сахара (от общего количества), чтобы избежать комков. В большой миске соедините клубнику, остатки сахара и смесь пектина с сахаром. Добавьте лимонную кислоту. Тщательно перемешайте деревянной ложкой. Оставьте на 30 минут при комнате, чтобы выделился сок. Переложите в стерилизованные банки, закройте крышками. Храните в холодильнике.

Калорийность на 100 г: 210 ккал.

Полезные свойства: сохраняет до 90% витамина C; пектин улучшает работу кишечника, выводя токсины.

Холодное варенье-желе с пектином Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Живое» варенье-пюре без загустителей

Это максимально простой рецепт клубничного варенья без варки. На выручку к нам придет морозильник. Готовый продукт идеален как топпинг или добавка к выпечке.

Ингредиенты:

клубника — 1200 г;

сахар — 400 г (для кислой ягоды можно до 500 г).

Приготовление:

Подготовьте ягоды: удалите все поврежденные места, иначе варенье забродит. Пробейте клубнику погружным блендером до состояния пюре с мелкими кусочками. Всыпьте сахар, перемешивайте венчиком 2-3 минуты до полного растворения кристаллов. Оставьте на 20 минут при 20–22 градусах. За это время сахар окончательно разойдется. Разлейте по пластиковым контейнерам или силиконовым формам (удобнее всего распределять смесь порционно). Заморозьте при -18 градусах. Срок хранения — до 8 месяцев. Размораживайте только в холодильнике.

Калорийность на 100 г: 145 ккал.

Полезные свойства: полный набор антоцианов (противовоспалительное действие), фолиевая кислота (нужна для кроветворения) в составе.

«Живое» варенье-пюре без загустителей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Варенье-концентрат «5 минут холода» с пониженным содержанием сахара

Для тех, кто считает углеводы, это самый подходящий вариант, ведь в нем вместо белого сахарного песка используется мед.

Ингредиенты:

клубника — 1500 г;

мед жидкий (липовый или акациевый) — 300 г;

сок лимона свежевыжатый — 80 мл;

ксилит (опционально, для сладости) — 50 г.

Приготовление:

Клубнику нарежьте слайсами толщиной 3–4 мм. В большой миске смешайте мед, лимонный сок и ксилит (если используете). Залейте клубнику получившейся смесью, аккуратно перемешайте. Уберите в холодильник ровно на 12 часов (не больше — начнется ферментация). Каждые 3 часа перемешивайте. Разложите по стерилизованным банкам, не сливая выделившийся сироп, залейте сверху по 1 см сиропа. Храните в холодильнике при 0-4 градусах до 2 недель. Для более долгого хранения — заморозьте в таком же виде.

Калорийность на 100 г: 118 ккал.

Варенье-концентрат «5 минут холода» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полезные свойства: мед обладает антибактериальными свойствами лимонный сок предотвращает окисление витамина C.

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