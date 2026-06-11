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11 июня 2026 в 10:50

Что съесть утром в жару? 3 рецепта, с которыми не придется стоять у плиты

Что съесть утром в жару? 3 рецепта Что съесть утром в жару? 3 рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В разгар летней жары совсем не хочется стоять у плиты. Да и организм требует не тяжелой пищи, а легкого, но вкусного угощения. Рассказываем, что приготовить в жару на завтрак и приводим три рецепта, не требующих использования огня или электроплитки.

Овсяный ночной пудинг с манго и лаймом

Этот завтрак в жару готовится с вечера, так что утром вы просто открываете холодильник — и желаемое блюдо перед вами! Клетчатка и медленные углеводы дают сытость на 3–4 часа без чувства тяжести.

Ингредиенты (на 1 порцию, 280 г готового блюда):

  • овсяные хлопья (небыстрого приготовления, № 2) — 40 г;

  • натуральный йогурт 2% (без сахара) — 120 г;

  • молоко 1,5% — 60 мл;

  • семена чиа — 5 г;

  • манго свежее или замороженное — 80 г;

  • сок лайма — 10 г (примерно 1 ч. ложка);

  • мед (по желанию) — 5 г.

Приготовление

В банку или миску насыпьте хлопья, чиа, залейте йогуртом и молоком. Перемешайте. Манго нарежьте кубиками 1 см, добавьте туда же вместе с соком лайма и медом. Закройте крышкой, уберите в холодильник на 6–8 часов. Утром перемешайте — масса загустеет за счет чиа и хлопьев.

Калорийность и польза на 100 г:

  • калорийность — 118 ккал;

  • белки — 4,1 г, жиры — 3,2 г, углеводы — 17,5 г;

  • нормализует работу кишечника;

  • поддерживает гидратацию (манго содержит 83% воды, калий предотвращает судороги в жару).

Творожный тартар с огурцом, редисом и зеленью Творожный тартар с огурцом, редисом и зеленью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Творожный тартар с огурцом, редисом и зеленью

Холодный, хрустящий и очень легкий завтрак в жару без термической обработки. Белок творога оберегает от мышечной слабости в жару, а овощи — это природный электролит, защищающий от судорог.

Ингредиенты (на 1 порцию, 250 г):

  • творог 5% (зерненый или пастообразный) — 150 г;

  • огурец свежий — 80 г;

  • редис — 40 г;

  • петрушка и укроп — 10 г (маленький пучок);

  • сок половины лимона — 15 г;

  • соль, черный перец — по 1 г (на кончике ножа);

  • масло оливковое extra virgin — 5 г (1 ч. ложка).

Приготовление

Огурец и редис нарежьте мелкими кубиками 0,5 см. Зелень мелко порубите. Смешайте творог, овощи, зелень, лимонный сок, масло, соль и перец. Подавайте сразу, можно в половинке болгарского перца вместо тарелки.

Калорийность и польза на 100 г:

  • калорийность — 102 ккал;

  • белки — 9,1 г, жиры — 5,8 г, углеводы — 3,6 г;

  • поддерживает терморегуляцию (витамин C из редиса и зелени снижает сосудистую проницаемость при перегреве);

  • легко усваивается.

Греческий боул с хумусом, помидорами черри и мятой Греческий боул с хумусом, помидорами черри и мятой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Греческий боул с хумусом, помидорами черри и мятой

Сытный и вкусный легкий завтрак в жару, который требует минимум усилий: резать придется только томаты. Хумус дает растительный белок и железо, а мята охлаждает.

Ингредиенты (на 1 порцию, 310 г):

  • хумус классический (готовый, без консервантов) — 100 г;

  • помидоры черри — 120 г (8–10 шт.);

  • сыр фета (или брынза) — 40 г;

  • листья свежей мяты — 5 г (6–8 листьев);

  • лаваш тонкий (по желанию) — 30 г;

  • семена кунжута — 3 г.

Приготовление (5 минут)

Черри разрежьте пополам или на четвертинки. В миску (боул) выложите хумус ровным слоем. Сверху распределите помидоры, покрошите фету, порвите мяту руками (так больше эфирных масел). Посыпьте кунжутом. Отдельно подайте кусочек лаваша.

Калорийность и польза на 100 г:

  • калорийность — 153 ккал;

  • белки — 6,2 г, жиры — 9,5 г, углеводы — 10,1 г;

  • восполняет минералы, потерянные с потом (натрий из феты и калий из томатов);

  • мята субъективно снижает ощущение жары.

Ранее мы поделились тремя ПП-рецептами с творогом на завтрак и ужин.

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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