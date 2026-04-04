04 апреля 2026 в 07:40

Этот хумус с вялеными томатами — средиземноморское солнце в тарелке. Кремовая текстура, дымная паприка и яркий акцент базилика

Фото: D-NEWS.ru
Превратите классический ближневосточный хумус в средиземноморский шедевр всего за несколько минут. Вяленые томаты и копченая паприка дарят закуске глубину и летнее настроение, а кедровые орехи добавляют изысканный финальный аккорд.

Что понадобится

Нут вареный или консервированный — 400 г, тахини (кунжутная паста) — 60 г, вяленые томаты в масле — 70 г, оливковое масло — 60 мл + для подачи, чеснок — 1-2 зубчика, свежий базилик — несколько веточек, сок лимона — 3 ст. л., зира (кумин) — 1 ч. л., копченая паприка — 1 ч. л., ледяная вода — 2-3 ст. л., соль, перец по вкусу, кедровые орехи для украшения.

Как готовлю

В чашу кухонного комбайна с ножом-измельчителем выложите вяленые томаты (можно с частью масла из банки), очищенный чеснок и листики базилика. Измельчите до мелкой крошки.

Добавьте лимонный сок, зиру, копченую паприку и оливковое масло, снова пробейте. Затем загрузите вареный нут (если использовали консервированный, предварительно промойте и обсушите), тахини и 2 ст. л. ледяной воды.

Взбивайте на высокой скорости несколько минут до получения абсолютно гладкой однородной кремообразной пасты. При необходимости добавьте еще немного воды для желаемой консистенции.

Попробуйте и приправьте солью и свежемолотым перцем по вкусу, еще раз кратко взбейте. Переложите готовый хумус в сервировочную пиалу, сделайте ложкой углубление и сбрызните оливковым маслом.

Перед подачей украсьте горстью поджаренных на сухой сковороде кедровых орехов, дольками вяленых томатов и листиками свежего базилика.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

