Два ингредиента и готово: тот самый бутерброд с тофу (пальчики оближешь)

Если вам нужно перекусить прямо сейчас, а холодильник кажется пустым, не отчаивайтесь. Пачка тофу и кусочек хлеба могут стать основой для кулинарного шедевра. Мы расскажем, как приготовить элементарный, но вкусный бутерброд на скорую руку, который спасет вас в любой ситуации.

Вам понадобится: тофу твердых сортов — 100 г, хлеб для тостов — 2 кусочка, хумус классический — 50 г, соевый соус — 1 ст. ложка, прованские травы — 1/2 ч. ложки, по желанию лист салата или соленый огурец — 1 шт.

Нарежьте тофу брусочками. Обжарьте его на сухой сковороде с добавлением соевого соуса — он придаст пикантность. Вместо масла используем хумус: намажьте его толстым слоем на подсушенный в тостере хлеб. Сверху выложите горячий тофу и посыпьте прованскими травами.

Этот бутерброд на скорую руку хорош тем, что вы можете менять добавки под настроение: добавить соленый огурчик или лист салата. Всего 5 минут — и готов сытный перекус без хлопот.

