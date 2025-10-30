Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:45

Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно

Баклажаны с тофу Баклажаны с тофу Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите легкое и полезное блюдо, попробуйте баклажаны с тофу для похудения. Это сочетание низкокалорийных продуктов поможет поддержать фигуру и насытит организм полезными веществами.

Для приготовления нарежьте баклажаны и обжарьте их с добавлением небольшого количества масла до мягкости. Отдельно нарежьте тофу и слегка поджарьте до золотистого цвета. Смешайте баклажаны с тофу, добавьте соевый соус, чеснок и специи по вкусу. Тушите 5–7 минут, чтобы все вкусы объединились. Подавайте с зеленью.

Этот рецепт баклажанов с тофу для похудения идеально подходит для тех, кто следит за питанием и хочет разнообразить рацион без вреда для здоровья.

Ранее мы рассказали, как приготовить картофельную запеканку по-французски.

баклажаны
тофу
овощи
рецепты
простые рецепты
диеты
похудение
правильное питание
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
