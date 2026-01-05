Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 16:22

В Британии раскрыли, знали ли нефтяные гиганты о планах США против Мадуро

FT: нефтяные гиганты США не были в курсе планов Трампа по свержению Мадуро

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп не проинформировал руководителей крупных американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips о планах по свержению венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает Financial Times со ссылкой на источник, близкий к ситуации. В материале сказано, что в связи с последними событиями интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99%.

Ни с одним из игроков индустрии, обладающих капиталом и экспертизой для инвестиций в Венесуэлу, не советовались ни перед свержением Мадуро, ни перед тем, как президент сделал заявления, — отметил источник.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тем временем предупредил, что захват Мадуро может спровоцировать рост цен на нефть на мировых рынках. По его словам, венгерское правительство инициировало срочные консультации с энергетическими компаниями страны.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предупредил, что политика Трампа в отношении Венесуэлы может привести к утрате США влияния в Южной Америке. Действия президента США, включая военную интервенцию, усиливают антиамериканские настроения и поддерживают левые силы в Колумбии и Бразилии.

нефть
Венесуэла
Николас Мадуро
США
Дональд Трамп
