Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый

Жительницу Шацка избил и ограбил новый знакомый, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Пострадавшая пригласила его выпить.

В ведомстве рассказали, что женщина познакомилась с фигурантом дела в магазине — он предложил угостить ее напитком. Выходя с балкона, пострадавшая заметила, как мужчина кладет деньги себе в карман. Она потребовала вернуть сумму, однако он ударил ее ногой в живот и сбежал.

Всего фигурант забрал 4 тыс. рублей, часть из которых успел потратить на алкоголь. Возбуждено уголовное дело — мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

