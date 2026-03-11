Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:18

Женщину в Шацке избил и ограбил новый знакомый

Жительницу Шацка избил и ограбил новый знакомый, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Пострадавшая пригласила его выпить.

В ведомстве рассказали, что женщина познакомилась с фигурантом дела в магазине — он предложил угостить ее напитком. Выходя с балкона, пострадавшая заметила, как мужчина кладет деньги себе в карман. Она потребовала вернуть сумму, однако он ударил ее ногой в живот и сбежал.

Всего фигурант забрал 4 тыс. рублей, часть из которых успел потратить на алкоголь. Возбуждено уголовное дело — мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Красном Селе Ленинградской области 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил и ограбил 36-летнюю сестру. Нападение произошло в многоквартирном доме на улице Лермонтова.

Рязанская область
грабежи
полиция
избиения
