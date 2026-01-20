Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 13:41

Пьяный житель Ленобласти избил и ограбил старшую сестру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Красном Селе Ленинградской области 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил и ограбил 36-летнюю сестру, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Нападение произошло в многоквартирном доме на улице Лермонтова.

В ходе ссоры с родственницей злоумышленник не просто избил ее, но и отобрал мобильный телефон. После этого мужчина скрылся. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы.

Подозреваемого удалось задержать спустя три дня на Бронетанковой улице. Как выяснилось, мужчина уже был несколько раз судим. В отношении его возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее в Омске мужчина, разозлившись на остатки чистящего средства в раковине, жестоко избил жену, сломав ей нос. Пострадавшая рассказала, что и раньше сталкивалась с физическим насилием со стороны супруга.

