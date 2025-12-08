Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине

В Омске мужчина, разозлившись на остатки чистящего средства в раковине, жестоко избил жену, сломав ей нос, сообщает «Осторожно, новости». Пострадавшая рассказала, что и раньше сталкивалась с физическим насилием со стороны супруга.

Он начал кричать, что эта раковина стоит 90 тысяч, почему ты такая неаккуратная. После этого он начал меня избивать, — рассказала девушка.

По словам пострадавшей, они познакомились с мужчиной в мае, а спустя два месяца поженились. Первый инцидент произошел еще во время медового месяца в Египте: муж применил силу, когда девушка отказалась идти спать по его требованию. Впоследствии избиения из-за бытовых мелочей, например, плохо вымытой душевой, стали повторяться. Каждый раз после ссоры супруг просил прощения и дарил цветы.

Новая вспышка насилия случилась 22 ноября. Вернувшись с работы и обнаружив, что духовка вымыта недостаточно хорошо, Андрей накричал на жену и ушел на тренировку по ММА, приказав к своему возвращению все исправить. Вернувшись, он сначала подарил жене букет и извинился, но через несколько минут, увидев в раковине остатки чистящего средства, пришел в ярость.

В результате девушка получила закрытый перелом носа. Обратившись сразу в больницу, а не в полицию, она не смогла официально зафиксировать травму как побои. Участковый, опросивший ее в медучреждении, вызвал для дачи объяснений мужа, который вину отрицал.

После выписки из больницы девушка намерена пройти судебно-медицинскую экспертизу и подать заявление в суд. Как отметила пострадавшая, ее муж не извинился и даже не поинтересовался ее состоянием.

Ранее в Москве мужчина начал бить свою жену на автобусной остановке и продолжил уже в автобусе, узнав, что она хочет от него уйти. Уроженец Мордовии пришел в квартиру супруги, чтобы выяснить отношения, после того, как узнал о ее намерении расторгнуть брак.