Идеальные закуски для Нового года: готовятся за 15 минут

Мы собрали для вас рецепты, которые не потребуют часов у плиты и сложных ингредиентов. Здесь — только проверенные идеи, где простота встречается с изысканным вкусом, а эффектная подача рождается из пары-тройки движений. Потому что в предпраздничной суете так важно найти время на самое главное — создание настроения, теплого и радостного.

Необычное «Рафаэлло» с крабовыми палочками

Для создания нежной сырно-яичной основы потребуются сваренные вкрутую яйца и твердый сыр, которые следует натереть до состояния мелкой крошки. К ним добавляются чеснок, пропущенный через пресс, и майонез для сочности и связности. Все ингредиенты тщательно вымешиваются до получения плотной и пластичной массы.

Крабовые палочки, предварительно слегка замороженные для удобства натирания, превращаются в пушистую стружку на крупной терке. Из подготовленной основы формируются небольшие шарики, которые обильно обваливаются в светлой стружке, создавая эффектную снежную шубку. Для завершения готовые шарики рекомендуется ненадолго отправить в холодильник — это позволит им идеально держать форму перед подачей.

Слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью

Предлагаем создать изысканные канапе с ярким вкусом и красивыми слоями. За основу берутся небольшие квадратики бородинского хлеба, которые слегка подрумянивают на сухой сковороде до появления приятного хруста.

Для начинки понадобятся слабосоленая сельдь, отварная свекла, бородинский хлеб, красный лук, сыр фета, яблочный уксус, немного сахара, свежий укроп и оливковое масло. Лук предварительно маринуется в смеси уксуса и сахара, а свекла тонко нарезается с помощью овощечистки.

На подготовленный хлебец сначала кладут прозрачный лепесток маринованного лука, затем — нежный пласт свеклы. Сверху размещают аккуратный кубик феты и завершают композицию кусочком сельди. Каждое канапе украшают веточкой укропа.

Перед подачей угощение можно сбрызнуть ароматной смесью оливкового масла и оставшегося маринадного сока — это добавит блюду пикантности и красивого блеска.

Тарталетки с тофу-паштетом

Для создания нежного паштета взбитый в блендере тофу соединяют с оливковым маслом, свежевыжатым лимонным соком, ароматным чесноком и щепоткой свежей зелени, например петрушки или укропа. Соль и перец добавляют по вкусу, а затем взбивают все до идеально гладкой кремовой консистенции.

Готовой массой наполняют хрустящие тарталетки, которые можно украсить по своему желанию. Эта изящная закуска станет прекрасным дополнением новогоднего меню и обязательно понравится всем гостям, включая тех, кто выбирает растительное питание.

Попробуйте наш свекольный мусс!

Это угощение покоряет игрой текстур — бархатистая нежность мусса встречается с рассыпчатым хрустом основы. Отваренную до мягкости свеклу очищают, режут и превращают в блендере в воздушную массу вместе с мягким творожным сыром, кремом из хрена и легкой щепоткой соли. Мусс должен стать однородным, шелковистым и невесомым. Для хрустящих чипсов тонко нарезанный лаваш слегка смазывают оливковым маслом, приправляют солью и сушеным чесноком, а затем запекают до золотистой хрупкости. Перед подачей на остывшие чипсы аккуратно выкладывают столовой ложкой нежный розовый мусс, украшая его рубиновыми гранатовыми зернами. Сочетание цвета, текстур и тонкой острой ноты создает на языке настоящий праздник.

Хрустящие конвертики на новогодний стол

Это элегантное угощение — изысканная вариация на тему знакомых рулетиков. Тонкий лаваш нарезается на аккуратные квадраты, каждому из которых предстоит стать нарядным праздничным «кошельком». Для сочной сердцевины соединяются тертая копченая гауда, идеально тающая при запекании, с мелко нарезанными вялеными томатами и легкой дымной нотой паприки.

На центр каждого квадрата выкладывается ароматная начинка, после чего края лаваша бережно поднимаются, формируя мешочек, который перевязывается тонкой полоской копченого бекона или свежим пером зеленого лука. Эти маленькие свертки, сбрызнутые оливковым маслом, отправляются в духовку, где всего за несколько минут обретают золотистую хрустящую текстуру.

Подавать их следует теплыми, украсив веточкой розмарина и горстью рубиновой клюквы. Хрустящая оболочка, тягучий копченый сыр и пикантная солоноватая нотка бекона создают невероятно гармоничный и торжественный вкусоаромат. А внутрь такого кошелька можно вложить половинку оливки — как изящный кулинарный символ благополучия и сюрприз для гостя.

Фарширую яйца на Новый год

За основу праздничной закуски берут сваренные вкрутую яйца. Их очищают, делят вдоль на половинки и осторожно извлекают желтки. Желтки разминают до однородности и соединяют с майонезом или йогуртом, добавляя соль и любимые специи по вкусу.

Затем в эту нежную основу вмешивают выбранный ингредиент — это могут быть ароматная печень трески, нежная слабосоленая семга или тертый сыр, дополненный пикантной ноткой чеснока. Готовой воздушной массой аккуратно наполняют яичные белки.

Для окончательного праздничного оформления закуску можно украсить свежей зеленью укропа, яркими икринками или изящными кусочками красной рыбы.

Сырные шарики без выпечки

В основе этой изысканной закуски — дуэт твердого и сливочного сыра. Твердый сыр следует натереть, а затем соединить со сливочным. К этой нежной основе добавляют ароматный чеснок, пропущенный через пресс, и свежую мелко рубленную зелень, например укроп или петрушку. Все ингредиенты тщательно вымешивают до состояния пластичной однородной массы. Из нее формируют аккуратные шарики, которые сразу обваливают в измельченных грецких орехах. Чтобы закуска приобрела идеальную форму и вкус, ей необходимо дать немного отдохнуть в холоде.

Женим сыр и грецкие орехи

Основа этой закуски — тщательно размятый плавленый сыр, к которому присоединяются тертый твердый сыр и мелко рубленные грецкие орехи. Смесь активно вымешивается до однородности, а для придания воздушности ее можно энергично взбить вилкой. Из этой ароматной массы легко слепить изящные шарики или создать аппетитный холмик в пиале. Завершает блюдо яркий акцент — обильный слой паприки или пряной сырной приправы сверху.

Лодочки из томатов с икрой из авокадо

Для создания этой закуски понадобятся мясистые помидоры. У каждого плода срезают верхушку и аккуратно, при помощи ложки, извлекают сердцевину, формируя аккуратные стаканчики. Извлеченную мякоть не стоит выбрасывать — ее мелко нарезают.

Начинка готовится из спелого авокадо, которое разминают вилкой до пастообразного состояния и соединяют с помидорной мякотью. К этой основе добавляют нежный творожный сыр, свежий сок лайма, соль и небольшую щепотку острого чили. Все тщательно взбивается в однородную бархатистую массу. Полученным кремом заполняют подготовленные помидорные стаканчики до самого края. Готовую закуску можно украсить миниатюрными шариками моцареллы и свежим листиком базилика. Для контрастного хрустящего эффекта вертикально вставляют пармские чипсы или тонкий хлебец. Подавать эти фаршированные помидоры рекомендуется сразу, чтобы они сохранили свою безупречную форму.

Рулет из лаваша с нежным тофу-паштетом

Для создания начинки потребуются тофу, предварительно обжаренный репчатый лук, свежая морковь, зубчик чеснока, немного оливкового масла и любимая зелень. Все компоненты следует измельчить в блендере до образования однородной нежной пасты, которую затем нужно сдобрить солью и черным перцем. Полученный ароматный паштет равномерно распределите по всей поверхности большого листа лаваша, аккуратно сверните его в плотный рулет и отправьте охлаждаться примерно на 20 минут.

