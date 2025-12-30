Рождественский шедевр: готовим утку с апельсинами

Утка с апельсинами — это классический французский рецепт, который славится своим балансом жирного мяса и освежающего, слегка карамелизированного цитруса.

Возьмите одну целую тушку утки (примерно 2–2,5 кг). Удалите лишний жир и остатки перьев. Самый важный шаг для хрустящей корочки: острым ножом или вилкой сделайте неглубокие надрезы (сетку) на коже в области грудки и бедер, стараясь не задеть мясо. Натрите утку изнутри и снаружи солью (примерно 2–3 ч. л.) и черным перцем.

Подготовьте начинку. Возьмите 2 апельсина. Один апельсин нарежьте толстыми кружками, второй — четвертинками. Четвертинки апельсина положите внутрь утки. Для аромата туда же можно добавить веточки розмарина или тимьяна.

Поместите утку на решетку, под которую поставьте противень. Выпекайте утку в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 2–2,5 часов. Каждые 30–40 минут поливайте утку стекающим жиром или вычерпывайте лишний жир с противня. Это сделает корочку хрустящей.

За 30 минут до готовности утки начните готовить соус. В небольшой сотейник выжмите сок 1 апельсина. Добавьте 2 столовые ложки меда (или сахара) и 100 миллилитров утиного жира (того, что стек с утки). Варите соус на среднем огне до легкого загустения, постоянно помешивая (около 5–7 минут).

Увеличьте температуру в духовке до 220°C. Обмажьте утку приготовленной апельсиновой глазурью.

Разложите вокруг утки на противне нарезанные кружочки апельсина и запекайте еще 10–15 минут, пока корочка не станет темно-золотистой и глянцевой.

Готовую утку достаньте из духовки и дайте ей отдохнуть 15–20 минут, накрыв фольгой, прежде чем нарезать.

Совет: чтобы утка получилась максимально хрустящей, перед жаркой полейте ее кипятком — это стянет кожу и позволит жиру лучше оплавиться.

Тарталетки «Казанова» — простой и пикантный хит праздничного стола.