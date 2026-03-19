19 марта 2026 в 17:05

В горшочках еще вкуснее: мясо по-французски в интересном варианте — добавляем овощи и вино

Фото: D-NEWS.ru
Мясо по-французски в горшочках — сочное, ароматное и под румяной сырной шапкой. Запах такой, что все сбегаются на кухню — и сразу просят добавку. Нежная свинина в винном маринаде томится с картофелем, грибами и овощами, а сверху — тягучая сырная корочка, которая делает блюдо особенно уютным и вкусным.

Ингредиенты: свинина — 1 кг, картофель — 4–5 шт., лук — 2 шт., морковь — 2 шт., шампиньоны — 200 г, яйцо — 1 шт., сыр — 150 г, белое полусухое вино — 100 мл, сливочное масло — 30 г, чеснок — 1 зубчик, базилик — по вкусу, кардамон — по вкусу, розмарин — по вкусу, белый перец — по вкусу, соль — по вкусу.

Свинину нарезаем и слегка отбиваем, заливаем вином и оставляем на 2–3 часа. Лук, грибы и морковь обжариваем до мягкости. Картофель режем, сыр смешиваем с яйцом, чеснок измельчаем. В горшочки кладем масло с чесноком, затем картофель, немного вина, овощи и мясо, приправляем. Сверху — сырная смесь. Запекаем при 180° около 35 минут до румяной корочки, подаем с зеленью.

Ранее мы делились рецептом самых простых лепешек — выручалки из кефира. Нужно взять сыр и жареный лук.

Проверено редакцией
Общество
Ольга Шмырева
О. Шмырева
