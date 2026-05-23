Не просто тушеная капуста, а бигос: продукты самые простые, но его съедят все. Яркое, запоминающееся жаркое

Не просто тушеная капуста, а бигос: продукты самые простые, но его съедят все. Яркое, запоминающееся жаркое

С бигосом у многих одна проблема — кажется, что это что-то сложное, долгое и почти ресторанное. На деле все намного проще. Главное здесь — не торопиться и дать капусте хорошо протомиться с мясом, копченостями и специями. Тогда появляется тот самый густой, насыщенный вкус, из-за которого обычная тушеная капуста уже кажется скучной.

В хорошем бигосе капуста становится мягкой, ароматной и слегка сладковатой, копчености дают насыщенность, а томат и специи собирают все вместе. Особенно вкусно получается на следующий день — когда блюдо полностью «созреет» в холодильнике.

Ингредиенты: свежая капуста — 700 г, квашеная капуста — 400 г, свинина — 400 г, копченая колбаса — 250 г, лук — 2 штуки, морковь — 1 штука, томатная паста — 2 ст. ложки, чеснок — 2 зубчика, лавровый лист — 2 штуки, паприка — 1 ч. ложка, черный перец — по вкусу, растительное масло — 2 ст. ложки.

Приготовление: свинину нарежьте небольшими кусочками и хорошо обжарьте до румяной корочки. Добавьте лук, морковь и готовьте еще несколько минут. Затем выложите нарезанную копченую колбасу и слегка подрумяньте ее вместе с мясом.

Свежую капусту тонко нашинкуйте и отправьте в кастрюлю или глубокую сковороду. Добавьте квашеную капусту, томатную пасту, паприку, чеснок, лавровый лист и немного воды. Все перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне около часа, периодически помешивая.

За это время капуста станет очень мягкой, а вкус — густым и насыщенным.

Личный опыт: самый вкусный бигос получается именно со смесью свежей и квашеной капусты — только из одной вкус выходит более плоским. А еще оказалось, что копченая колбаса здесь важна не меньше мяса: именно она дает тот самый аромат, из-за которого все начинают ходить на кухню еще во время тушения.