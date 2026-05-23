Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 13:02

Не просто тушеная капуста, а бигос: продукты самые простые, но его съедят все. Яркое, запоминающееся жаркое

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С бигосом у многих одна проблема — кажется, что это что-то сложное, долгое и почти ресторанное. На деле все намного проще. Главное здесь — не торопиться и дать капусте хорошо протомиться с мясом, копченостями и специями. Тогда появляется тот самый густой, насыщенный вкус, из-за которого обычная тушеная капуста уже кажется скучной.

В хорошем бигосе капуста становится мягкой, ароматной и слегка сладковатой, копчености дают насыщенность, а томат и специи собирают все вместе. Особенно вкусно получается на следующий день — когда блюдо полностью «созреет» в холодильнике.

Ингредиенты: свежая капуста — 700 г, квашеная капуста — 400 г, свинина — 400 г, копченая колбаса — 250 г, лук — 2 штуки, морковь — 1 штука, томатная паста — 2 ст. ложки, чеснок — 2 зубчика, лавровый лист — 2 штуки, паприка — 1 ч. ложка, черный перец — по вкусу, растительное масло — 2 ст. ложки.

Приготовление: свинину нарежьте небольшими кусочками и хорошо обжарьте до румяной корочки. Добавьте лук, морковь и готовьте еще несколько минут. Затем выложите нарезанную копченую колбасу и слегка подрумяньте ее вместе с мясом.

Свежую капусту тонко нашинкуйте и отправьте в кастрюлю или глубокую сковороду. Добавьте квашеную капусту, томатную пасту, паприку, чеснок, лавровый лист и немного воды. Все перемешайте, накройте крышкой и тушите на слабом огне около часа, периодически помешивая.

За это время капуста станет очень мягкой, а вкус — густым и насыщенным.

Личный опыт: самый вкусный бигос получается именно со смесью свежей и квашеной капусты — только из одной вкус выходит более плоским. А еще оказалось, что копченая колбаса здесь важна не меньше мяса: именно она дает тот самый аромат, из-за которого все начинают ходить на кухню еще во время тушения.

Проверено редакцией
Читайте также
Тушу молодую капусту 2 минуты, заливаю яйцом и подаю на завтрак лепешку: не надо возиться, как с оладьями
Общество
Тушу молодую капусту 2 минуты, заливаю яйцом и подаю на завтрак лепешку: не надо возиться, как с оладьями
Как только пошла молодая капуста, готовлю салат «Леди»: нежный, без майонеза
Общество
Как только пошла молодая капуста, готовлю салат «Леди»: нежный, без майонеза
5 минут, 4 ингредиента — и салат «Фасолька» готов: сытный, сочный и очень простой
Общество
5 минут, 4 ингредиента — и салат «Фасолька» готов: сытный, сочный и очень простой
Беру банку ананасов и яйца — пеку торт «Панчо»: простой шоколадный бисквит и яркая сочная начинка
Общество
Беру банку ананасов и яйца — пеку торт «Панчо»: простой шоколадный бисквит и яркая сочная начинка
Как правильно жарить свинину: топ-6 секретов для идеального мяса
Семья и жизнь
Как правильно жарить свинину: топ-6 секретов для идеального мяса
капуста
простой рецепт
свинина
колбаски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Планы у ребенка были, а теперь?»: студент потерял ногу при атаке ВСУ
Магнитные бури сегодня, 23 мая: что будет завтра, головная боль, давление
Под завалами колледжа в Старобельске остались люди
Число погибших детей при атаке на колледж в Старобельске увеличилось
«Ходят за мной в туалет»: Фицо пошутил над расспросами членов ЕС о Путине
Захарова одной картинкой высмеяла отказ Запада посещать Старобельск
Володин рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей
Захарова озвучила первых отказавшихся от поездки на место трагедии в ЛНР
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Губернатор предупредил о снижении скорости интернета на фоне атак ВСУ
Американская разведка сцепилась с ЦРУ из-за секретных архивов
Раскрыта причина крупного пожара в НИИ в центре Иркутска
Возросло число заразившихся Эболой в африканской стране
Сальдо ответил на заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках
«Неудачный осколок СССР»: Украине указали на ее место
В Старобельске ищут 10 студенток, пропавших при ударе ВСУ по колледжу
Число жертв удара ВСУ по колледжу с детьми увеличилось
«Разрушительное воздействие на Германию»: Дмитриев о коллапсе в Европе
В Госдуме объяснили циничное отношение ООН к атаке ВСУ на общежитие в ЛНР
Раскрыта судьба двух пострадавших в ДТП в Турции россиян
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.