22 мая 2026 в 22:00

Тушу молодую капусту 2 минуты, заливаю яйцом и подаю на завтрак лепешку: не надо возиться, как с оладьями

Лепешка из молодой капусты — это сытное, нежное и быстрое блюдо, которое готовится на сковороде за 15 минут.

Капуста, тушенная с луком, морковью и томатной пастой, заливается яйцами и запекается под крышкой до румяной корочки. Вкус получается ярким, с легкой кислинкой томата.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодой капусты, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 3 яйца, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: лук и морковь нарежьте, обжарьте на сковороде с маслом до мягкости. Добавьте томатную пасту, перемешайте. Молодую капусту тонко нашинкуйте, добавьте к овощам, тушите 2 минуты.

Яйца взбейте с солью, перцем и рубленой зеленью. Залейте капусту яичной смесью. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 5–7 минут до схватывания яиц. Подавайте горячей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить капустную лепешку по этому рецепту и рекомендовала после схватывания яиц перевернуть лепешку и обжарить с другой стороны, чтобы корочка получилась хрустящей.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
300 г молодой капусты
1 луковица
1 морковь
2 ст. л. томатной пасты
3 яйца
пучок зелени (укроп, петрушка)
соль, перец
растительное масло
Лук и морковь нарежьте, обжарьте на сковороде с маслом до мягкости. Добавьте томатную пасту, перемешайте. Молодую капусту тонко нашинкуйте, добавьте к овощам, тушите 2 минуты.
Яйца взбейте с солью, перцем и рубленой зеленью. Залейте капусту яичной смесью.
Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 5-7 минут до схватывания яиц. Подавайте горячей.
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
