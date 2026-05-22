Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 21:10

Трамп раскрыл, кто займет кресло главы Нацразведки США после ухода Габбард

Трамп: место Габбард займет замдиректора Нацразведки США Лукас

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Замдиректора национальной разведки США Аарон Лукас станет и. о. директора после отставки главы ведомства Тулси Габбард, сообщил в соцсети Truth Social президент страны Дональд Трамп. Габбард должна покинуть свой пост после 30 июня.

Главный заместитель директора национальной разведки Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора национальной разведки, — написал американский лидер.

Ранее Тулси Габбард официально подала заявление об уходе со своей должности по семейным обстоятельствам. Руководитель ведомства приняла это решение из-за тяжелой болезни супруга, у которого диагностировали рак костей. Ожидается, что до конца июня она продолжит выполнять свои обязанности.

До этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению страны.

В британском же правительстве опровергли слухи об отставке премьер-министра Кира Стармера. Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Лиза Нэнди сообщила, что глава правительства продолжит занимать свой пост предстоящим летом.

США
Дональд Трамп
Тулси Габбард
нацразведка
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, как правильно провести последний день перед ЕГЭ
Годовалая девочка выпала с балкона многоэтажки
Крыло самолета задымилось в полете после удара молнии
Одна из стран Евросоюза закрыла свой рынок для Украины
«Достигли точки»: в Иране отвергли идею о соглашении с США
«Любимое дело»: Пушков о призыве ЕС расследовать коррупцию на Украине
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от удара дронов
Трамп раскрыл, кто займет кресло главы Нацразведки США после ухода Габбард
«Из-за киевской агрессии»: Пушилин назвал число пострадавших от атак ВСУ
«Оскотинивание»: Захарова уличила Киев в ликовании после убийства детей
Три страны решили усилить поддержку Украины после удара по Старобельску
Путин провел совещание с членами Совбеза России
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за шесть часов
В российском городе сбили два украинских беспилотника
Соловьев заявил, что Зеленский лично отдал приказ убить Симоньян
Россиянам объяснили, чем опасен слишком крепкий рубль
Врач объяснила, чем опасны укусы гадюк для детей
Пасечник раскрыл, сколько человек остается под завалами в Старобельске
Нападают неожиданно. Гадюки атакуют Подмосковье: что делать при укусе змеи?
Глава Нацразведки США ушла в отставку
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.