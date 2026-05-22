Трамп раскрыл, кто займет кресло главы Нацразведки США после ухода Габбард

Замдиректора национальной разведки США Аарон Лукас станет и. о. директора после отставки главы ведомства Тулси Габбард, сообщил в соцсети Truth Social президент страны Дональд Трамп. Габбард должна покинуть свой пост после 30 июня.

Ранее Тулси Габбард официально подала заявление об уходе со своей должности по семейным обстоятельствам. Руководитель ведомства приняла это решение из-за тяжелой болезни супруга, у которого диагностировали рак костей. Ожидается, что до конца июня она продолжит выполнять свои обязанности.

До этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению страны.

В британском же правительстве опровергли слухи об отставке премьер-министра Кира Стармера. Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Лиза Нэнди сообщила, что глава правительства продолжит занимать свой пост предстоящим летом.