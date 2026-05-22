22 мая 2026 в 21:16

«Любимое дело»: Пушков о призыве ЕС расследовать коррупцию на Украине

Алексей Пушков
Европейские политики разыгрывают перед публикой театральную постановку, требуя от Киева расследования коррупционных преступлений, которое в реальности не должно затронуть самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. По его мнению, Зеленский нужен Западу для продолжения конфликта.

Сделаем единственно возможный вывод: европейские руководители всего лишь отыгрывают для публики очередную театральную постановку и занимаются своим любимым делом — профессиональным лицемерием, — написал Пушков.

Ранее депутат Рады Анастасия Радина заявила, что правительство Украины исключило из проекта антикоррупционной стратегии ряд требований ЕС. По ее словам, изменения затронули положения, связанные с независимостью антикоррупционных органов и реформой системы назначения генпрокурора.

До этого политолог Богдан Безпалько отметил, что страны Запада осознают, какого масштаба достигла коррупция на Украине. По его словам, там также протестуют против выделения огромных средств на нужды Киева.

