19 мая 2026 в 09:08

Запад оказался в курсе масштабной коррупции на Украине

Политолог Безпалько: Запад знает о масштабах коррупции на Украине

Западные страны осознают, какого масштаба достигла коррупция на Украине, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. По его словам, там также протестуют против выделения огромных средств на нужды Киева.

Там (на Западе — NEWS.ru.) тоже, как и в России, прекрасно осознают масштабы коррупции. Кроме того, там даже протестовали против коррупции на Украине и против выделения ей масштабных средств, потому что они расходуются и на коррупцию, — отметил Безпалько.

Ранее в США начали расследовать не менее 56 возможных случаев коррупции и мошенничества, связанных с помощью Украине. К концу марта были завершены 13 дел. Часть материалов передали в Министерство юстиции США и другие следственные структуры.

До этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru заявил: коррупционные скандалы и разоблачения на Украине могут повлечь сокращение финансовой помощи Киеву. По его словам, в ЕС не захотят портить собственную репутацию.

