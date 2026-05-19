ВСУ ошибочно ударили по своим же волонтерам Марочко: ВСУ по ошибке поразили машину волонтеров и попытались это скрыть

В районе Константиновки украинские военные по ошибке уничтожили автомобиль волонтеров ВСУ и попытались скрыть произошедшее, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, людям удалось в последний момент покинуть машину, однако транспорт вместе с грузом на крупную сумму полностью сгорел.

В районе населенного пункта Константиновка украинские операторы дронов по ошибке нанесли огневое поражение по гражданскому автомобилю волонтеров, которые везли гуманитарный груз их же подразделению, — заявил эксперт.

Марочко также отметил, что командир военнослужащего, который уничтожил гуманитарный груз, пообещал компенсировать пострадавшим стоимость автомобиля. Однако военный видвинул условие, что это произойдет, если волонтеры не будут распространять информацию об этом инциденте.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается напряженной из-за атак украинских формирований, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, удары по объекту продолжаются с различной периодичностью. Он также отметил, что за последние несколько месяцев характер обстрелов изменился, так как в результате атак фиксируются случаи гибели людей.