Ночную атаку ВСУ на Энергодар признали самой серьезной за последнее время

Ночную атаку ВСУ на Энергодар признали самой серьезной за последнее время

Ночная атака ВСУ на Энергодар стала самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на жителей, сотрудников Запорожской АЭС и их семьи, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Налет был массированным, дроны фиксировали в разных районах города на протяжении всей ночи.

Ночная атака действительно была самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на город. Для тысяч жителей, в том числе сотрудников Запорожской АЭС и их семей, ночь прошла без сна, — сказала Яшина.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что в течение ночи была высокая активность беспилотников ВСУ. По его словам, удары пришлись по автомобилям, блокпостам и жилым домам.

До этого стало известно, что Энергодар вновь подвергся повторной атаке дронов, в результате чего местная линия электроснабжения получила новые серьезные повреждения. Из-за последовательных ударов по энергетической инфраструктуре специалисты столкнулись с дополнительными трудностями при ликвидации последствий происшествия.