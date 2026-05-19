Ночную атаку ВСУ на Энергодар признали самой серьезной за последнее время

Ночная атака ВСУ на Энергодар стала самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на жителей, сотрудников Запорожской АЭС и их семьи, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Налет был массированным, дроны фиксировали в разных районах города на протяжении всей ночи.
Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что в течение ночи была высокая активность беспилотников ВСУ. По его словам, удары пришлись по автомобилям, блокпостам и жилым домам.
До этого стало известно, что Энергодар вновь подвергся повторной атаке дронов, в результате чего местная линия электроснабжения получила новые серьезные повреждения. Из-за последовательных ударов по энергетической инфраструктуре специалисты столкнулись с дополнительными трудностями при ликвидации последствий происшествия.