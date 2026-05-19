В Госдуме раскрыли, кому из россиян повысят пенсии в этом году

Депутат Бессараб: бывшим военнослужащим повысят пенсии на 4% с 1 октября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бывшим военнослужащим, сотрудникам силового блока и госбюджетного сектора повысят пенсии на 4% c 1 октября 2026 года, заявила в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она отметила, что прибавка также ждет работающих пенсионеров.

С 1 января текущего года выросли страховые, а с 1 апреля — социальные пенсии. Нам осталось повысить пенсии для госбюджетного сектора, бывших военнослужащих, бывших сотрудников силового блока. Это повышение пройдет с 1 октября текущего года. Фактически будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур на 4%. А поскольку у нас денежное довольствие учитывается при расчете военных пенсий, то в натуральном выражении они повысятся также на 4%, — отметила Бессараб.

Парламентарий добавила, что с 1 августа работающие пенсионеры получат повышение на сумму заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов за 2025 год. При этом оно будет не более чем на три ИПК.

Ранее в Соцфонде России сообщили, что в августе на 17,3% повысят накопительные пенсии граждан. Перерасчет коснется около 136 тыс. человек.

