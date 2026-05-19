Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 10:31

Назначен новый посол России в Марокко

Путин назначил послом в Марокко дипломата Беляева

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Марокко, говорится на сайте официального опубликования правовой информации. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Владимира Байбакова.

Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко, — говорится в документе.

Ранее Госдума избрала Лантратову новым уполномоченным по правам человека. Она пришла на смену Татьяне Москальковой, которая занимала этот пост с 2016 года. Кандидатуру Лантратовой поддержал 301 депутат.

До этого Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной гражданской службы главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Согласно документу, руководитель ведомства продолжит исполнять свои обязанности до 17 июня 2027 года.

Также Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост временно исполняющим обязанности Федора Щукина. Согласно документу, Меликов был уволен по собственному желанию.

Власть
Владимир Путин
указы
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Технолог назвала продукты, которые опасно брать на работу в жаркую погоду
В Раде заявили об исключении требований ЕС из антикоррупционной стратегии
Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
«Позор»: осужденный британский наемник почувствовал себя брошенным Лондоном
Назначен новый посол России в Марокко
Раскрыто состояние пилота сгоревшего при посадке самолета в Якутии
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.