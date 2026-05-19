Назначен новый посол России в Марокко Путин назначил послом в Марокко дипломата Беляева

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Марокко, говорится на сайте официального опубликования правовой информации. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Владимира Байбакова.

Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко, — говорится в документе.

