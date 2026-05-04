04 мая 2026 в 14:14

Путин продлил срок службы Чиханчина на посту главы Росфинмониторинга

Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной гражданской службы главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Согласно документу, руководитель ведомства продолжит исполнять свои обязанности до 17 июня 2027 года.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2027 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу, — указывается в тексте распоряжения.

Ранее Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост временно исполняющим обязанности Федора Щукина. Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, Меликов был уволен по собственному желанию.

Президент также провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Здунов попросил у президента поддержки, чтобы пойти на выборы главы республики в этом году. Путин пожелал ему успехов.

