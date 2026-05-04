Путин продлил срок службы Чиханчина на посту главы Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной гражданской службы главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Согласно документу, руководитель ведомства продолжит исполнять свои обязанности до 17 июня 2027 года.

Ранее Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост временно исполняющим обязанности Федора Щукина. Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, Меликов был уволен по собственному желанию.

Президент также провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Здунов попросил у президента поддержки, чтобы пойти на выборы главы республики в этом году. Путин пожелал ему успехов.